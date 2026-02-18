Llama la atención el aumento de los turistas estadounidenses en Ibiza
El aumento que ha experimentado el turismo estadounidense en Ibiza en los últimos años. Estados Unidos es ya el séptimo mercado emisor de visitantes hacia la isla, pese a que no existen vuelos directos. Según el nuevo observatorio puesto en marcha por el Consell, los turistas de ese país son ya el 5,2% del total que recibe la isla.
Que otro dato interesante que sale de los indicadores de coyuntura del Sistema de Inteligencia Turística sea que durante el año pasado se registraron nada menos que 154 millones de búsquedas de billetes de avión para viajar a Ibiza, una cifra que se dispara un 20% con respecto al año anterior. Además, el 53% de los turistas son repetidores y ya han visitado la isla anteriormente.
Que los grandes paganos de la huelga de médicos están siendo los pacientes en espera para consultas e intervenciones quirúrgicas. Algunos de ellos se enteraron al llegar este lunes al Hospital Can Misses de que esa cita que llevaban varios meses esperando y que por fin habían conseguido se iba a reprogramar. Esperemos que se llegue a una solución rápida del conflicto, por el bien de todos.
- El puerto de Ibiza vuelve a abrir pese al azote de 'Nils'
- Instalan ocho nuevos radares en Ibiza: están en estas carreteras
- Patrimonio de Ibiza: El agua vuelve a brotar en sa Fontassa
- Un hombre con orden de alejamiento deja a su expareja en estado crítico y hiere también a la madre y la hermana en Sant Antoni
- El Carnaval de Ibiza aplaza su gran desfile: la rúa se celebrará el domingo
- Los residentes de Ibiza y Formentera tendrán excepciones para entrar en Mallorca con sus vehículos
- Fallece Justin Kullemberg, Justus, el violinista de las calles de Ibiza
- Un viaje a Ibiza de 35 minutos: la absurda reprogramación de Ryanair que ha arrasado en redes