Llama la atención el aumento de los turistas estadounidenses en Ibiza

El aumento que ha experimentado el turismo estadounidense en Ibiza en los últimos años. Estados Unidos es ya el séptimo mercado emisor de visitantes hacia la isla, pese a que no existen vuelos directos. Según el nuevo observatorio puesto en marcha por el Consell, los turistas de ese país son ya el 5,2% del total que recibe la isla.

Llama la atención

Que otro dato interesante que sale de los indicadores de coyuntura del Sistema de Inteligencia Turística sea que durante el año pasado se registraron nada menos que 154 millones de búsquedas de billetes de avión para viajar a Ibiza, una cifra que se dispara un 20% con respecto al año anterior. Además, el 53% de los turistas son repetidores y ya han visitado la isla anteriormente.

Que los grandes paganos de la huelga de médicos están siendo los pacientes en espera para consultas e intervenciones quirúrgicas. Algunos de ellos se enteraron al llegar este lunes al Hospital Can Misses de que esa cita que llevaban varios meses esperando y que por fin habían conseguido se iba a reprogramar. Esperemos que se llegue a una solución rápida del conflicto, por el bien de todos.