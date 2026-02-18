La Ley de Propiedad Horizontal cambia las reglas y dice adiós a esta costumbre en Ibiza

La imagen de la ropa tendida al aire en los patios interiores, tan habitual al pasear por muchas ciudades españolas, podría empezar a desaparecer también en Ibiza. Lo que durante años se ha considerado una práctica normal dentro de los edificios ahora puede convertirse en motivo de conflicto vecinal y hasta en un procedimiento judicial.

La clave está en el artículo 7.1 de la Ley de Propiedad Horizontal. Este apartado establece que el propietario de un piso o local no puede realizar alteraciones en la configuración o en el estado exterior del inmueble. Bajo esta premisa, instalar cuerdas, soportes metálicos o simplemente colgar la colada en un patio interior puede interpretarse como una modificación de la estética de un elemento común del edificio.

Aunque se trate de un patio de luces, este espacio suele tener la consideración de parte de la fachada. Por ese motivo, si los estatutos de la comunidad no recogen de forma expresa la autorización para tender ropa, cualquier vecino puede exigir que se retire de inmediato.

Proteger la integridad del inmueble

La normativa no se centra solo en una cuestión estética. También busca proteger la integridad del inmueble y prevenir posibles daños, como humedades provocadas por el goteo del agua o deterioros derivados de anclajes en muros que son comunes a todos los propietarios.

Incluso cuando los estatutos permiten tender, la situación no siempre queda resuelta. En determinados casos puede requerirse la aprobación unánime de la junta de propietarios. Además, es necesario comprobar si existe alguna ordenanza municipal que prohíba con carácter general esta práctica.

Si un vecino desoye la prohibición, la comunidad puede iniciar un procedimiento de cesación. El desacuerdo podría acabar en los tribunales, con la consiguiente obligación de retirar la instalación y, en algunos supuestos, asumir las costas judiciales.

Tender la ropa al aire ha sido durante décadas una estampa cotidiana en España, casi una tradición. Sin embargo, el endurecimiento en la aplicación de las normas y el aumento de las discrepancias entre vecinos están impulsando alternativas como el uso de secadoras o tendederos plegables de interior para evitar problemas legales.