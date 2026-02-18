La Ley de Propiedad Horizontal cambia las reglas y dice adiós a esta costumbre en Ibiza
Si los estatutos de la comunidad de vecinos no autorizan tender ropa, cualquier propietario podría exigir su retirada inmediata, ante la posible modificación de la fachada
La imagen de la ropa tendida al aire en los patios interiores, tan habitual al pasear por muchas ciudades españolas, podría empezar a desaparecer también en Ibiza. Lo que durante años se ha considerado una práctica normal dentro de los edificios ahora puede convertirse en motivo de conflicto vecinal y hasta en un procedimiento judicial.
La clave está en el artículo 7.1 de la Ley de Propiedad Horizontal. Este apartado establece que el propietario de un piso o local no puede realizar alteraciones en la configuración o en el estado exterior del inmueble. Bajo esta premisa, instalar cuerdas, soportes metálicos o simplemente colgar la colada en un patio interior puede interpretarse como una modificación de la estética de un elemento común del edificio.
Aunque se trate de un patio de luces, este espacio suele tener la consideración de parte de la fachada. Por ese motivo, si los estatutos de la comunidad no recogen de forma expresa la autorización para tender ropa, cualquier vecino puede exigir que se retire de inmediato.
Proteger la integridad del inmueble
La normativa no se centra solo en una cuestión estética. También busca proteger la integridad del inmueble y prevenir posibles daños, como humedades provocadas por el goteo del agua o deterioros derivados de anclajes en muros que son comunes a todos los propietarios.
Incluso cuando los estatutos permiten tender, la situación no siempre queda resuelta. En determinados casos puede requerirse la aprobación unánime de la junta de propietarios. Además, es necesario comprobar si existe alguna ordenanza municipal que prohíba con carácter general esta práctica.
Si un vecino desoye la prohibición, la comunidad puede iniciar un procedimiento de cesación. El desacuerdo podría acabar en los tribunales, con la consiguiente obligación de retirar la instalación y, en algunos supuestos, asumir las costas judiciales.
Tender la ropa al aire ha sido durante décadas una estampa cotidiana en España, casi una tradición. Sin embargo, el endurecimiento en la aplicación de las normas y el aumento de las discrepancias entre vecinos están impulsando alternativas como el uso de secadoras o tendederos plegables de interior para evitar problemas legales.
- El puerto de Ibiza vuelve a abrir pese al azote de 'Nils'
- Instalan ocho nuevos radares en Ibiza: están en estas carreteras
- Patrimonio de Ibiza: El agua vuelve a brotar en sa Fontassa
- Un hombre con orden de alejamiento deja a su expareja en estado crítico y hiere también a la madre y la hermana en Sant Antoni
- El Carnaval de Ibiza aplaza su gran desfile: la rúa se celebrará el domingo
- Fallece Justin Kullemberg, Justus, el violinista de las calles de Ibiza
- Un viaje a Ibiza de 35 minutos: la absurda reprogramación de Ryanair que ha arrasado en redes
- En la UCI y bajo 'estricta vigilancia médica' la mujer agredida en Ibiza por su expareja