Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Violencia machista en ibizaHuelga de médicosPulseras antimaltratoCarnaval en Ibiza
instagramlinkedin

Juanma Lorente, abogado laboralista, advierte a los trabajadores de Ibiza: “Cuantas más veces llegues tarde al trabajo, más difícil será para la empresa despedirte”

El abogado explica que la empresa podría no poder despedir a un trabajador por retrasos si los ha tolerado durante años, generando una "expectativa de permisividad".

Juanma Lorente, abogado laboralista

Juanma Lorente, abogado laboralista / Javier Lizón / EFE

Marisol Plaza Sánchez

Marisol Plaza Sánchez

Ibiza

Llegar tarde al trabajo suele considerarse una falta leve y, cuando se repite, puede convertirse en un incumplimiento laboral. Sin embargo, en determinadas circunstancias, esa conducta puede terminar beneficiando al trabajador si la empresa la ha tolerado durante años sin reaccionar.

Así lo explica el abogado laboralista Juanma Lorente, que lanza un mensaje llamativo: “Cuantas más veces llegues tarde a tu trabajo más difícil será para la empresa despedirte. No estoy loco. Esto es real”.

Cuando la empresa lo permite durante años

El experto plantea un supuesto concreto: un empleado que llega 2, 5, 10 o 15 minutos tarde de forma habitual durante un largo periodo —dos años o incluso más— y ficha con su hora real. La empresa tiene constancia de esos retrasos a través del registro horario, pero no adopta ninguna medida disciplinaria ni realiza advertencias.

En ese contexto, aunque exista un incumplimiento horario, la falta de reacción genera lo que se conoce como una expectativa de permisividad. Es decir, la empresa estaría consintiendo en la práctica ese comportamiento.

Si, de repente, el trabajador recibe una carta de despido basada exclusivamente en esos retrasos que durante años fueron tolerados, ese despido podría ser declarado improcedente.

El principio de tolerancia empresarial

Lorente lo resume con claridad: la empresa no puede despedir por lo mismo que ha permitido durante años. Cuando una conducta se ha mantenido en el tiempo sin sanciones previas —como amonestaciones o suspensiones de empleo y sueldo— resulta difícil justificar de golpe la gravedad suficiente como para extinguir el contrato.

Este criterio, conocido como “tolerancia empresarial”, ha sido aplicado en numerosas ocasiones por los tribunales a favor del trabajador. El fundamento es que la empresa no puede cambiar las reglas de manera unilateral y sorpresiva si antes no mostró objeción alguna frente a ese comportamiento.

Aunque el retraso sea real y la carta de despido también lo sea, si no existió reacción previa, el trabajador puede impugnar la decisión judicialmente.

Qué ocurre si el despido es improcedente

Si un juez declara el despido improcedente, el empresario deberá indemnizar al trabajador conforme a lo previsto en el Estatuto de los Trabajadores: 33 días de salario por año trabajado, con un máximo de 24 mensualidades.

La cuantía final dependerá de la antigüedad y del salario, y puede alcanzar cifras relevantes. Por eso, en casos relacionados con la puntualidad, la reacción previa de la empresa resulta determinante.

La importancia de la coherencia interna

Este tipo de situaciones también ponen el foco en la necesidad de coherencia empresarial. Si una compañía exige puntualidad estricta, debe dejarlo claro desde el inicio y aplicar su régimen disciplinario de forma proporcional y continuada cuando detecte incumplimientos.

Noticias relacionadas y más

No basta con invocar el reglamento de forma puntual tras años de tolerancia. En derecho laboral, lo que se permite de manera reiterada puede terminar condicionando la validez de un despido.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El puerto de Ibiza vuelve a abrir pese al azote de 'Nils'
  2. Instalan ocho nuevos radares en Ibiza: están en estas carreteras
  3. Patrimonio de Ibiza: El agua vuelve a brotar en sa Fontassa
  4. Un hombre con orden de alejamiento deja a su expareja en estado crítico y hiere también a la madre y la hermana en Sant Antoni
  5. El Carnaval de Ibiza aplaza su gran desfile: la rúa se celebrará el domingo
  6. Fallece Justin Kullemberg, Justus, el violinista de las calles de Ibiza
  7. Un viaje a Ibiza de 35 minutos: la absurda reprogramación de Ryanair que ha arrasado en redes
  8. En la UCI y bajo 'estricta vigilancia médica' la mujer agredida en Ibiza por su expareja

Las navieras exigen "seguridad jurídica" y datos actualizados en la limitación de entada y circulación de vehículos en Ibiza

Las navieras exigen "seguridad jurídica" y datos actualizados en la limitación de entada y circulación de vehículos en Ibiza

Actividades gratuitas en el Museo Arqueológico de Ibiza y Formentera para celebrar el Día de las Illes Balears

Actividades gratuitas en el Museo Arqueológico de Ibiza y Formentera para celebrar el Día de las Illes Balears

Violencia machista en Ibiza: el hombre que agredió a su expareja en Sant Antoni arremetió "contra todo aquél que se le ponía por delante”

Violencia machista en Ibiza: el hombre que agredió a su expareja en Sant Antoni arremetió "contra todo aquél que se le ponía por delante”

Un joven de Ibiza: "Vuelo a Palma para una cita en la Unidad del Dolor que llevo más de dos años esperando y al aterrizar me la cancelan por la huelga de médicos"

Juanma Lorente, abogado laboralista, advierte a los trabajadores de Ibiza: “Cuantas más veces llegues tarde al trabajo, más difícil será para la empresa despedirte”

Buscan acogida o adopción para un grupo de perritos abandonados en Ibiza: "Son cachorros"

Buscan acogida o adopción para un grupo de perritos abandonados en Ibiza: "Son cachorros"

La Ley de Propiedad Horizontal cambia las reglas y dice adiós a esta costumbre en Ibiza

La Ley de Propiedad Horizontal cambia las reglas y dice adiós a esta costumbre en Ibiza

Muchos lo hacen en Ibiza sin saber que Hacienda puede multarles por compartir cuenta con sus hijos

Muchos lo hacen en Ibiza sin saber que Hacienda puede multarles por compartir cuenta con sus hijos
Tracking Pixel Contents