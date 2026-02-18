Juanma Lorente, abogado laboralista, advierte a los trabajadores de Ibiza: “Cuantas más veces llegues tarde al trabajo, más difícil será para la empresa despedirte”

Llegar tarde al trabajo suele considerarse una falta leve y, cuando se repite, puede convertirse en un incumplimiento laboral. Sin embargo, en determinadas circunstancias, esa conducta puede terminar beneficiando al trabajador si la empresa la ha tolerado durante años sin reaccionar.

Así lo explica el abogado laboralista Juanma Lorente, que lanza un mensaje llamativo: “Cuantas más veces llegues tarde a tu trabajo más difícil será para la empresa despedirte. No estoy loco. Esto es real”.

Cuando la empresa lo permite durante años

El experto plantea un supuesto concreto: un empleado que llega 2, 5, 10 o 15 minutos tarde de forma habitual durante un largo periodo —dos años o incluso más— y ficha con su hora real. La empresa tiene constancia de esos retrasos a través del registro horario, pero no adopta ninguna medida disciplinaria ni realiza advertencias.

En ese contexto, aunque exista un incumplimiento horario, la falta de reacción genera lo que se conoce como una expectativa de permisividad. Es decir, la empresa estaría consintiendo en la práctica ese comportamiento.

Si, de repente, el trabajador recibe una carta de despido basada exclusivamente en esos retrasos que durante años fueron tolerados, ese despido podría ser declarado improcedente.

El principio de tolerancia empresarial

Lorente lo resume con claridad: la empresa no puede despedir por lo mismo que ha permitido durante años. Cuando una conducta se ha mantenido en el tiempo sin sanciones previas —como amonestaciones o suspensiones de empleo y sueldo— resulta difícil justificar de golpe la gravedad suficiente como para extinguir el contrato.

Este criterio, conocido como “tolerancia empresarial”, ha sido aplicado en numerosas ocasiones por los tribunales a favor del trabajador. El fundamento es que la empresa no puede cambiar las reglas de manera unilateral y sorpresiva si antes no mostró objeción alguna frente a ese comportamiento.

Aunque el retraso sea real y la carta de despido también lo sea, si no existió reacción previa, el trabajador puede impugnar la decisión judicialmente.

Qué ocurre si el despido es improcedente

Si un juez declara el despido improcedente, el empresario deberá indemnizar al trabajador conforme a lo previsto en el Estatuto de los Trabajadores: 33 días de salario por año trabajado, con un máximo de 24 mensualidades.

La cuantía final dependerá de la antigüedad y del salario, y puede alcanzar cifras relevantes. Por eso, en casos relacionados con la puntualidad, la reacción previa de la empresa resulta determinante.

La importancia de la coherencia interna

Este tipo de situaciones también ponen el foco en la necesidad de coherencia empresarial. Si una compañía exige puntualidad estricta, debe dejarlo claro desde el inicio y aplicar su régimen disciplinario de forma proporcional y continuada cuando detecte incumplimientos.

No basta con invocar el reglamento de forma puntual tras años de tolerancia. En derecho laboral, lo que se permite de manera reiterada puede terminar condicionando la validez de un despido.