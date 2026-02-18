Igualdad realiza "todas las comprobaciones oportunas" y concluye que la pulsera de la víctima de Sant Antoni "funcionó correctamente"

El Ministerio de Igualdad ha asegurado, tras realizar "todas las comprobaciones oportunas", que la pulsera antimaltrato que llevaba la víctima de Sant Antoni "funcionó correctamente durante todo el incidente", contradiciendo las palabras de los familiares de la mujer, que denunciaron que el dispositivo "no sonó".

"El sistema de control telemático funcionó correctamente durante todo el incidente, registrando y transmitiendo las señales previstas y la gestión realizada por los operadores de Sala Cometa fue continuada y conforme al protocolo, permitiendo que la intervención policial se produjera con la urgencia necesaria", subrayan fuentes ministeriales.

En este sentido, remarcan a Diario de Ibiza que "la alerta de entrada en zona fija (casa de ella) y en zona móvil (dispositivo de ella) entraron en Sala Cometa", y también que "desde el servicio Cometa se han hecho todas las comprobaciones oportunas para poder corroborar que el dispositivo ha funcionado correctamente". "El sistema telemático funcionó, registrando todas las señales y permitiendo una intervención policial urgente", reiteran.

Una orden de alejamiento "reducida"

Además, desde Igualdad recuerdan que la orden de alejamiento que tenía en vigor la víctima era de 100 metros, lo que consideran "una distancia reducida" que "limita el margen de reacción ante una aproximación repentina", incluso cuando se cumple "desde el punto de vista operativo".

Por este motivo, aclaran, el pasado 8 de enero reclamaron a la autoridad judicial que esa orden de alejamiento se ampliara hasta los 350 metros, lo que consideran la "distancia mínima recomendable para que el sistema de seguimiento Cometa pueda asegurar mejores niveles de seguridad y mayor margen de actuación por parte de Sala Cometa y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

Este martes, junto a los juzgados de Ibiza, la hermana de la víctima denunció que el dispositivo no dio el aviso cuando "debería haberlo dado" y lamentó que, cuando llegaron al domicilio, el agresor ya estaba allí. Fue ella quien contactó con los agentes, a las 9.59 horas, y ya hacía "quince minutos" que él se encontraba en la vivienda de la víctima, según su relato.