Ibmeteo: todos los datos del tiempo, "que va a peor", en Ibiza y Formentera

"Yo soy programador, pero a mí me llamaba mucho la meteorología", afirma David Janer, un joven menorquín impulsor del proyecto Ibmeteo, que se creó en 2023 para unir su hobbie con su profesión. En el momento de su creación y tras este par de años, ve que había mucha gente que le interesaba lo que hacía: "Empecé con Twitter, Instagram, Facebook, después los canales de WhatsApp. A medida que iban pasando los años, se ha unido gente que me ha ido ayudando", lo cual lleva a Ibmeteo al punto actual en el que se encuentran: creando una página web con datos actualizados del tiempo en las islas.

"Ibmeteo nace por una necesidad. Siempre digo que, como aficionado, me gustaba visitar los datos de la Aemet, de RiscBal, de Balearsmeteo, pero siempre me encontraba que no había un único sitio en el que estuviera todo unificado", explica el menorquín: "Pensé que quizás yo tendría que crear una página web". "Ahora mismo -añade- tenemos cinco redes, dos públicas, Aemet y RiscBal, y tres privadas, una de ellas BalearsMeteo, la red de aficionados más antigua que hay en Baleares".

Janer destaca que en la web, además, tienen apartados de todo tipo, como por ejemplo: "Un apartado que es una comparación de hoy con la normalidad climática, para lo que tenemos datos del aeropuerto de Ibiza, de los más antiguos de 1942", con los que "se pueden hacer estudios climáticos bastante interesantes".

"Los datos que enseñamos en la página són prácticamente al minuto", concreta Janer. "El hecho que yo sea el único que sepa de programación, hace que el tema tecnológico recaiga en mí", comenta sobre la página web de la red de Ibmeteo, en creación en este preciso instante: "Ahí se pueden encontrar redes más globales, como Underground o WeatherCloud, y todo el mundo que tenga una estación meteorológica en estas páginas se pueden unir a Ibmeteo", matiza, pero ellos les hacen pasar unos "criterios y filtros previos" para dar una "máxima fiabilidad posible".

Foto de una estación meteorológica en la ciudad de Ibiza / Ibmeteo

La organización de Ibmeteo

Sobre su organización interna, Janer explica que en el grupo "motor" son cinco personas: Janer en Menorca, dos en Mallorca y en Ibiza otros dos, Joan Mas Pagès y José Manuel Valera. Estos colaboradores ibicencos le ayudan con el tema de la web, categorizando las estaciones por zonas y explicando las casuísticas concretas de Ibiza: "Cuando pasaron las lluvias de septiembre, ellos también me pasaban fotos o me comentaban sobre alguna estación de la cual sí que podían cuadrar más los datos por el tema de precipitación", además de destacar que como geógrafos y de la propia isla, "en tema de relieves" también han podido aportar.

"El problema muchas veces es que hay muchas estaciones que no están cuidadas y cuando hay un episodio así [como el de septiembre], se pueden disparar", continúa. En la tormenta de septiembre "según la estación de la Aemet en el aeropuerto de Ibiza había llovido en un día más de lo que había llovido durante todo el año, es un dato que no se consigue todos los años, ni mucho menos".

Insta a la gente a unirse a la red, si su estación es de "buena calidad" y tiene un cierto "mantenimiento". Sobre las estaciones de las que disponen cuenta que "ahora mismo", tienen "nueve públicas en las Pitiusas y once privadas", o sea, que "hacen el doble". También está una comunidad de gente detrás que le escriben por Whatsapp o por e-mail, y le dan retroalimentación sobre qué cosas cambiarían, "eso ayuda": "Tenemos grupos abiertos donde todo el mundo puede opinar y hay veces en que nos preguntan 'cómo puede ser que haya zonas de Baleares que con todo lo que ha llovido no se salga de un nivel moderado de sequía", que incide en uno de los motivos principales para sacar adelante este proyecto, "hacer meteorología entre todos, un proyecto que también sea divulgativo".

La necesidad del Ibmeteo

"Lo que intentamos hacer es crear una red toda unificada", aclara, además de poner en valor los datos por diferentes pueblos: "Que la gente tenga la máxima información lo más cercana posible". Sobre el caso de las Pitiusas comenta que "hay muy pocas estaciones públicas", lo que hace que algunos datos no sean fiables. En un sitio de Ibiza puede haber un viento de 100 kilómetros por hora, pero si te vas más lejos puede no ser igual", este es el mayor valor que añade Ibmeteo para Janer, la proximidad de los datos en zonas donde no hay una oferta pública por parte de Aemet u otros, como el norte de la isla.

En Baleares además, explica que "hay muchísima afición" por la meteorología, para el menorquín tiene mucho que ver con la idiosincrasia propia de vivir en una isla: "Hay mucha gente que pregunta sobre si un barco saldrá o no, por ejemplo". Para ir al trabajo "mirar si va a llover", cuando vas a la playa "mirar desde donde sopla el viento", etc. Explica que "hay mucha comunidad, con mucha gente pendiente del clima".

La diferencia que puede destacar con respecto a la Aemet es que el proyecto es más "a nivel local". "Cuantas más estaciones tengamos y más datos podamos recopilar a medida que pasen los años, más podremos afinar", porque aunque ellos recopilen en su web datos "de temperatura, precipitación y máxima de día y máxima de noche para comparar", siendo menos estaciones oficiales en Menorca y las Pitiusas, hace que sea difícil "afinar localmente". Es algo que siempre ha reivindicado Janer: "hay zonas de Ibiza y de Formentera muy buenas para tener datos, pero parece que desde la administración pública no se llega".

"Animo a todo el mundo que tenga una estación con un mínimo de mantenimiento y de buena calidad a que se unan al proyecto, que entren a la web y rellenen el formulario para hacer la solicitud". Pone un ejemplo de Ibiza, sobre la estación de la que disponen actualmente en Santa Gertrudis. Le contactó un profesor de un colegio del pueblo, que vio el proyecto, decidió rellenar el formulario y ellos aceptaron.

"Es muy bienvenida cualquier retroalimentación. Desde los canales, ahora se pueden mandar preguntas que se pueden contestar anónimamente y es algo que estamos usando mucho, porque creemos que escuchar a la gente es lo mejor que podemos hacer. Al final, estamos haciendo un servicio público y altruista", señala.

La necesidad de Ibmeteo también va muy ligada a que "cada año vamos a peor": "En este año llevamos ya nueve borrascas y la verdad que tan seguidas no las había visto nunca, no lo recuerdo, al menos", comenta Janer sobre el tiempo de este 2026. Sobre las lluvias de septiembre-octubre dice que "fue increíble, incluso hice un post desde el Instagram de Ibmeteo haciendo una comparación".