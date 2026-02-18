Muchos lo hacen en Ibiza sin saber que Hacienda puede multarles por compartir cuenta con sus hijos

Compartir cuenta bancaria entre padres e hijos es una práctica habitual en muchas familias de Ibiza. Ya sea para ayudar económicamente, pagar estudios o enseñar a gestionar el dinero, lo que parece un simple gesto de confianza puede acabar bajo la lupa de la Agencia Tributaria.

En determinados casos, Hacienda puede interpretar algunos movimientos como donaciones encubiertas. Esto ocurre cuando se detectan ingresos o transferencias sin una justificación clara, lo que puede obligar a tributar por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones e incluso acarrear sanciones.

El error más común al compartir cuenta

El problema no es que padres e hijos figuren como titulares de la misma cuenta, sino el uso que se hace del dinero. Desde el punto de vista fiscal, Hacienda diferencia entre la titularidad de la cuenta y la propiedad real de los fondos.

Que ambos aparezcan como titulares solo significa que pueden operar con la cuenta. Sin embargo:

El dinero pertenece a quien lo ingresa.

Si el hijo utiliza fondos aportados por los padres sin que exista un préstamo formal o una donación declarada, se presume una transferencia de riqueza.

En ausencia de justificación, puede considerarse una donación sujeta a impuestos.

Muchos padres creen que al ser una cuenta conjunta el dinero puede emplearse libremente, pero la administración no lo interpreta así.

Movimientos que pueden activar el control

La Agencia Tributaria no revisa pequeños gastos cotidianos, pero sí presta atención a determinados movimientos bancarios. Entre los principales factores que pueden llamar la atención figuran:

Transferencias o retiradas superiores a 3.000 euros.

Pagos puntuales de importe elevado, como 5.000 o 6.000 euros.

Ingresos periódicos para cubrir alquiler, estudios o manutención.

Operaciones comunicadas a través de los controles bancarios al Banco de España.

Cuanto mayor sea la cantidad y más frecuente el movimiento, mayor es la probabilidad de una revisión fiscal.

Las sanciones pueden ser elevadas

Las multas no se calculan sobre el dinero transferido, sino sobre el impuesto que se dejó de pagar. Según la Ley General Tributaria, las infracciones se clasifican en distintos niveles:

Leve: multa del 50% de la cuota no ingresada.

Grave: sanción de entre el 50% y el 100%.

Muy grave: multa de entre el 100% y el 150%.

A esto se suman intereses de demora. En los supuestos más desfavorables, una transferencia de entre 5.000 y 6.000 euros puede terminar en una sanción cercana a los 3.000 euros.

Si Hacienda no aprecia donación, puede calificar el importe como ganancia patrimonial no justificada en el IRPF del hijo. En ese caso, el dinero tributa al tipo marginal del impuesto sobre la renta, que puede superar el 45%, además de la correspondiente sanción.

Cómo ayudar a los hijos sin arriesgarse a una multa

La normativa no impide apoyar económicamente a los hijos, pero exige hacerlo correctamente. Existen dos fórmulas seguras:

Préstamo entre particulares

Contrato privado firmado por ambas partes.

Tipo de interés del 0%, legal.

Presentación del modelo 600, aunque esté exento de pago.

Donación formalizada

Declaración expresa de la donación.

Tributación según la comunidad autónoma, con bonificaciones elevadas en algunas regiones.

Lo que durante años se ha considerado una práctica familiar normal puede convertirse hoy en un problema fiscal serio. Conocer los criterios de Hacienda es fundamental para evitar sustos y sanciones inesperadas.