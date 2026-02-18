Ibiza destinará 6,8 millones de euros del impuesto turístico a la mejora de las infraestructuras hídricas de la isla

Ibiza destinará 6.843.884 euros del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) a la mejora de las infraestructuras hídricas de la isla. El Govern, Consell Insular y los ayuntamientos de los cinco municipios de Ibiza han presentado este martes sus proyectos, que tendrán un plazo de ejecución de 36 meses y estarán destinados especialmente a reducir las pérdidas de agua, aumentar la eficiencia y reforzar la garantía en el suministro.

"La gestión del agua, un recurso muy escaso, es muy importante para nosotros. Por ello, el dinero del ITS va precisamente a eso, a mejorar todo el ciclo del agua", explica Vicent Marí, presidente del Consell, en la presentación de los proyectos de mejora de los recursos hídricos de la isla este miércoles en el Centro Cultural de Jesús. "Desde el Govern y el Consell siempre tratamos de llevar estos temas tan complejos de manera coordinada y trabajando de manera conjunta", añade el conseller balear del Mar y Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente.

Vila será el municipio que recibirá una mayor inversión del ITS por parte del Govern, con un total de 2.195.262 euros destinados a la mejora de la red de aguas del municipio. En concreto, se sustituirán tuberías obsoletas de los barrios de Sa Colomina, Can Misses, Can Canto y ses Figueretes, para eliminar fugas estructurales. También se creará una nueva red de riego independiente para las zonas verdes e instalaciones deportivas de la ciudad, reduciendo el uso de agua potable para estos usos. Además, se instalarán contadores digitales con telelectura, "una medida fundamental que van estableciendo los ayuntamientos y que va a suponer un cambio sustancial en conocer realmente lo gastado y determinar en que sitios hay pérdidas de agua", explica el conseller.

Santa Eulària, Puig d'en Valls, Jesús...

Santa Eulària recibirá 2.187.445 euros. De estos, 455.813 euros se destinarán a la mejora del depósito municipal de Ibiza Nueva, ubicado en Puig d'en Valls, lo que permitirá resolver problemas de corrosión acumulados durante años mediante una rehabilitación completa, impermeabilización y la modernización de las instalaciones técnicas. Una actuación que "permite el suministro de Puig d'en Valls y Jesús durante al menos 24 horas en caso de incidencia", cuenta Lafuente. La cantidad restante, 1.732.262 de euros, se destinarán a la renovación de la red de abastecimiento de Jesús, mediante la sustitución de 14 kilómetros de tuberías que cuentan con más de 50 años de antigüedad y la incorporación de sistemas de control y digitalización, para alcanzar "hasta un 93% en la telelectura de contadores", explica el conseller. "Se trata de renovaciones muy importantes que permiten reducir las pérdidas del agua, una de las cuestiones fundamentales", añade Lafuente. El Govern estima poder ahorrar "aproximadamente 250.000 metros cúbicos de agua anualmente y mejorar el rendimiento de la red hasta el 85%" con estas actuaciones.

Sant Antoni, contra las inundaciones

Por su parte, Sant Antoni recibirá un total de 1.376.451 euros para dos actuaciones. La primera de ellas, la mejora integral de la avenida de Isidoro Macabich, con un presupuesto de 404.633 euros, que permitirá "resolver los problemas de inundaciones al crear una red separativa de pluviales conectada al tanque de tormentas, además de sustituir 1,4 kilómetros de tuberías en mal estado", afirma Lafuente. Este proyecto incluye, además, el soterramiento de líneas eléctricas telecomunicaciones y la renovación de la vía urbana. Le segunda actuación contempla la instalación de 5.556 contadores digitales con telelectura para detectar fugas de agua y mejorar el rendimiento de la red, con una inversión de 971.818 de euros.

Sant Joan, hasta el Port de Sant Miquel

En Sant Joan se invertirán 695.397 euros en construcción de una nueva tubería que transporte agua desalada hasta Port de Sant Miquel, una infraestructura que "sustituirá captaciones privadas y permitirá la recuperación de los acuíferos naturales", detalla el conseller, quien concluye su intervención detallando la inversión en Sant Josep, que recibirá 389.327 euros. Con esta cifra, Sant Josep rehabilitará de manera integral el depósito Promisa, con capacidad para 1.000 metros cúbicos y esencial para el abastecimiento en Platja d'en Bossa. "Esto reforzará su seguridad y la capacidad de respuesta en los picos de demanda", asegura Lafuente.

"La gestión del agua para nosotros, en Ibiza, es muy estratégica, por lo que consideramos que se tiene que seguir invirtiendo. Tenemos redes muy antiguas, algunas incluso de 40 y 50 años, y es necesaria su renovación", explica Vicent Marí. "Son trabajos complejos que significa abrir calles, buscar las fugas y sustituir redes de abastecimiento, pero también se aprovecha por modernizar todas instalaciones", añade el presidente del Consell.