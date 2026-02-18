Ibiza baliza el muelle de sa Punta para frenar los fondeos ilegales

El Ayuntamiento de Ibiza ha balizado el muelle de la playita de Sa Punta, en es Viver, con el objetivo de proteger el litoral y evitar los fondeos ilegales. La institución municipal enmarca esta actuación en el plan de defensa del entorno marino y la vincula con las medidas que ya impulsó en la playa de Talamanca.

Según ha informado el propio Ayuntamiento de Ibiza, la recuperación de la platgeta de Sa Punta incluye el cierre del puerto encubierto que cada verano llena de embarcaciones este tramo de costa. El Consistorio considera que esta situación degrada el espacio litoral y vulnera la normativa sobre fondeos.

Ibiza baliza sa Punta. / A.E.

Para frenar esta práctica, el Ayuntamiento ha instalado boyas que delimitan el área y prohíben el amarre no autorizado. Con esta medida, el gobierno municipal quiere ordenar el uso del espacio marítimo y reforzar la protección ambiental en la zona.

La institución abre ahora un periodo de cortesía para que los propietarios de las embarcaciones que pasan el invierno en este punto retiren sus barcos. El plazo máximo concluye a principios de marzo. A partir de esa fecha, el Ayuntamiento prevé adoptar las medidas oportunas si detecta incumplimientos.

El Consistorio subraya que esta actuación forma parte de una estrategia más amplia para recuperar espacios del litoral urbano y garantizar un uso respetuoso del entorno marino.