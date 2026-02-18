Ibiza agilizará los trámites para la modernización de empresas e infraestructuras en núcleos turísticos

El Ayuntamiento de Ibiza ha aprobado este miércoles el informe técnico para remodelar ocho barrios de la ciudad aprovechando la figura de zona turística saturada y de reconversión, una medida que ahora deberá ratificar el Consell. El equipo de gobierno del PP ha recibido el apoyo de Vox para esta propuesta, mientras que PSOE y Unidas Podemos se han abstenido porque reclaman que se acompañe de la declaración del municipio como zona de vivienda tensionada.

El pasado mes de junio, los cinco alcaldes de la isla acordaron con el Consell un plan común para renovar las zonas turísticas que se han quedado obsoletas y que generan mayores problemas de masificación para los residentes. Para ello, la institución insular recurrirá a la declaración de zona turística y de reconversión, una figura incluida en el Decreto ley 4/2025 contra la oferta ilegal, de medidas transitorias para la oferta y por la calidad turística de las Illes Balears.

El Ayuntamiento de Ibiza ha sido el primero en dar este paso, aunque su puesta en marcha definitiva depende del Consell. Las áreas urbanas que se contemplan como zonas turísticas maduras son Platja d'en Bossa, ses Figueretes, es Viver, la Marina, es Prat de Vila, Dalt Vila, Talamanca y ses Figueres.

Este plan pretende, principalmente, impulsar las inversiones privadas rebajando los trámites burocráticos. Como ejemplo de estos, el concejal de Comercio, Álex Minchiotti, ha recordado que las reformas de mayor calado de los establecimientos requieren evaluaciones de impacto ambiental del Consell y del Govern, según ha detallado en declaraciones a Diario de Ibiza tras el pleno.

Iniciativas

Minchiotti ha insistido en que esta declaración es una demanda del sector turístico y de los empresarios hoteleros para impulsar la modernización de sus negocios, pero que no implica un aumento de las plazas, "sino una mejora de la calidad". Por otra parte, la figura de zona saturada y en reconversión también concede prioridad a los ayuntamientos para recibir subvenciones autonómicas, estatales y europeas, de manera que la propuesta técnica de Vila se acompaña de una serie de proyectos ahora en tramitación.

Alex Minchiotti defiende la propuesta de reconversión turística por la ausencia el concejal de Turismo, Rubén Sousa. / J.A. Riera

Las principales actuaciones para las que el Ayuntamiento de Ibiza trata de recibir una inversión adicional se centran en la modernización de infraestructuras, especialmente para mejorar la movilidad. Entre estas iniciativas, destaca la ampliación y acondicionamiento de una red de aparcamientos disuasorios, la remodelación de la avenida Pedro Matutes Noguera, la reforma del paseo marítimo de Platja d'en Bossa o la ampliación del paseo de ses Figueretes hasta es Viver.

"Ya estamos tramitando todos estos proyectos, pero intentamos que así puedan agilizarse para que estén listos cuanto antes, además de recibir subvenciones", ha indicado Minchiotti a este diario tras el pleno.

El problema de la vivienda

El informe técnico que el Ayuntamiento eleva al Consell de Ibiza ha contado con el voto favorable de los dos concejales de Vox, cuyo portavoz, Héctor Andrés, ha destacado como "muy beneficioso para la isla". Por su parte, tanto el grupo municipal socialista como la concejal de Unidas Podemos, Guadalupe Nauda, valoran que puede ser una herramienta positiva, pero lamentan que no se acompañe de la declaración del municipio como zona tensionada de vivienda.

El portavoz socialista, Rafa Ruiz, ha criticado que las políticas liberales han favorecido "este modelo de crecimiento que ha llevado a un modelo de quiebra social". "Cada vez se dan más dificultades para vivir en esta isla", ha incidido, además de recordar que los precios desorbitados de la vivienda agravan que "la isla quede rota socialmente".

Ruiz también ha echado en cara a Minchiotti que no haya pronunciado en su intervención la palabra "saturada" y solo se refiera a una "zona turística en reconversión". "Necesitamos un decrecimiento. Algunos del PP ya lo están reconociendo y lo celebramos", ha subrayado el portavoz socialista. Por su parte, Minchiotti ha replicado que él ha empleado el título del informe elaborado por los técnicos del Ayuntamiento, aunque la declaración que aprobará el Consell sí incluye la figura de "zona turística saturada".

Ruiz también ha confiado en que esta iniciativa resulte beneficiosa y ha dedicado buenas palabras a su interlocutor: "Creo que usted [Minchiotti] es un buen gestor y, si le dejan trabajar, puede ser interesante". No obstante, se da la circunstancia de que esta propuesta de reconversión depende del concejal de Turismo, Rubén Sousa, pero este no ha podido asistir al pleno y Minchiotti ha sido el responsable de tomar la palabra en su lugar.

Por su parte, la concejal de Unidas Podemos, Guadalupe Nauda, ha lamentado que el Ayuntamiento no tenga "el mismo impulso para declarar Ibiza como zona tensionada de vivienda". "Tendremos un paseo marítimo muy bonito, pero para poner allí tiendas de campaña", ha sentenciado.