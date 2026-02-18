Ibiza activa los taxis estacionales a partir del 15 de abril

El Ayuntamiento de Ibiza ha llegado a un acuerdo con «las asociaciones mayoritarias de asalariados y titulares del taxi» para activar las licencias estacionales este verano a partir del 15 de abril, en el primer turno. Todas las asociaciones de taxistas de las islas habían llegado a un acuerdo para solicitar en cada ayuntamiento que esta fecha se retrasara al 1 de mayo, pero en Vila ya se ha adelantado en quince días.

En la reunión celebrada la pasada semana, el equipo de gobierno de Vila explica que se acordó que el primer turno de las licencias estacionales estará operativo del 15 de abril al 15 de octubre, mientras que el segundo se activará el 1 de mayo y estará en marcha hasta el 31 de octubre. Son las mismas fechas por las que se rigió este servicio de refuerzo del transporte público el año pasado en la capital.

Un momento de la reunión entre el concejal Rubén Sousa y el sector del taxi del municipio. / Ayuntamiento de Ibiza

En total, se pondrán en circulación en Vila 174 licencias temporales, que se suman a las 154 fijas que trabajan todo el año en el municipio.

«Con esta planificación, el Consistorio y el sector del taxi quieren garantizar una mejor cobertura del servicio durante la temporada alta y dar respuesta al incremento de la movilidad en la ciudad» en estos meses de verano, apunta en una nota el Ayuntamiento.

El presidente de la Federación Insular del Taxi de la Isla de Ibiza (Fitie), Antoni Roig, asegura que, "como no puede ser de otra manera", respetan la decisión de los taxistas de Ibiza de acordar iniciar la actividad de las estacionales el 15 de abril, pese a que todas las asociaciones llegaron al acuerdo de retrasar este año esta fecha al 1 de mayo. Pero "no la respaldan". Y adelanta que el Ayuntamiento de Santa Eulària "parece" que hará lo mismo. "Hay pruebas deportivas, festivales, quieren alargar la temporada, por lo que intuyo que también empezarán" el 15 de abril con las estacionales en este municipio. Como Sant Joan, que sólo pondrá en marcha 13 provisionales.

Según los datos recabados por este diario y confirmados por la Fitie, este verano habrá, como en el anterior, más taxis estacionales que fijos circulando por las carreteras de la isla de Ibiza. En concreto, 551 (174 en Vila, 180 en Sant Josep, 108 en Sant Antoni, 78 en Santa Eulària y, finalmente, los 13 de Sant Joan) frente a los 434 ordinarios que circulan durante todo el año.