Iberia Express lanza vuelos desde Ibiza a Madrid desde 11 euros: así puedes conseguirlos antes del verano

Iberia Express lanza una promoción que permite volar desde Ibiza y Mallorca a Madrid desde 11 euros por trayecto

Iberia Express se adelanta a la temporada alta con una promoción que permite volar desde Ibiza o Mallorca a la capital desde 11 euros por trayecto, y desde 13 euros en la ruta Menorca-Madrid, con el descuento de residente ya aplicado.

La oferta estará disponible para compras hasta el 2 de marzo y permitirá viajar hasta el 18 de junio de 2026, convirtiéndose en una oportunidad para planificar escapadas antes del verano al mejor precio.

Vuelos baratos entre Baleares y Madrid

La promoción incluye rutas clave como:

  • Ibiza – Madrid desde 11 euros por trayecto.
  • Mallorca – Madrid desde 11 euros.
  • Menorca – Madrid desde 13 euros.

Los precios indicados ya incorporan el descuento de residente, lo que refuerza el atractivo de la oferta para los viajeros de las islas.

También conexiones internacionales a precios competitivos

Desde su hub en Madrid, Iberia Express ofrece además tarifas reducidas hacia destinos europeos. Entre los precios destacados se encuentran:

  • Mánchester desde 29 euros por trayecto.
  • Londres desde 35 euros.

Estas tarifas permiten combinar una escapada a la capital con una conexión internacional a precios competitivos.

Cómo acceder a los mejores precios

Para beneficiarse de estas tarifas es necesario formar parte del Club Express, el programa gratuito de la aerolínea. El registro puede realizarse a través de la web oficial de Iberia Express y da acceso a descuentos exclusivos y promociones especiales.

El Club Express cuenta ya con cerca de 2,5 millones de clientes. A través de su perfil personal, los usuarios pueden agilizar el proceso de reserva, gestionar sus preferencias y disfrutar de un descuento asegurado en todas sus compras.

