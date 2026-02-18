Iberia Express lanza vuelos desde Ibiza a Madrid desde 11 euros: así puedes conseguirlos antes del verano
Iberia Express lanza una promoción que permite volar desde Ibiza y Mallorca a Madrid desde 11 euros por trayecto
Iberia Express se adelanta a la temporada alta con una promoción que permite volar desde Ibiza o Mallorca a la capital desde 11 euros por trayecto, y desde 13 euros en la ruta Menorca-Madrid, con el descuento de residente ya aplicado.
La oferta estará disponible para compras hasta el 2 de marzo y permitirá viajar hasta el 18 de junio de 2026, convirtiéndose en una oportunidad para planificar escapadas antes del verano al mejor precio.
Vuelos baratos entre Baleares y Madrid
La promoción incluye rutas clave como:
- Ibiza – Madrid desde 11 euros por trayecto.
- Mallorca – Madrid desde 11 euros.
- Menorca – Madrid desde 13 euros.
Los precios indicados ya incorporan el descuento de residente, lo que refuerza el atractivo de la oferta para los viajeros de las islas.
También conexiones internacionales a precios competitivos
Desde su hub en Madrid, Iberia Express ofrece además tarifas reducidas hacia destinos europeos. Entre los precios destacados se encuentran:
- Mánchester desde 29 euros por trayecto.
- Londres desde 35 euros.
Estas tarifas permiten combinar una escapada a la capital con una conexión internacional a precios competitivos.
Cómo acceder a los mejores precios
Para beneficiarse de estas tarifas es necesario formar parte del Club Express, el programa gratuito de la aerolínea. El registro puede realizarse a través de la web oficial de Iberia Express y da acceso a descuentos exclusivos y promociones especiales.
El Club Express cuenta ya con cerca de 2,5 millones de clientes. A través de su perfil personal, los usuarios pueden agilizar el proceso de reserva, gestionar sus preferencias y disfrutar de un descuento asegurado en todas sus compras.
