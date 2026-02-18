Hacienda revoluciona la declaración de la Renta: nuevas fechas y cambios importantes para los contribuyentes de Ibiza en 2026

La campaña de la Renta correspondiente al ejercicio fiscal 2025, que se presentará en 2026, llega con novedades relevantes que afectarán también a los contribuyentes de Ibiza. Los cambios, ya publicados en el Boletín Oficial del Estado, introducen nuevas fechas, deducciones y un mayor control digital por parte de la Administración.

La Agencia Tributaria refuerza así una doble estrategia: alivio fiscal para rentas más bajas y, al mismo tiempo, un seguimiento más exhaustivo de los ingresos, especialmente en el ámbito digital y de los trabajadores autónomos.

Calendario oficial de la Renta 2026

La campaña volverá a desarrollarse entre abril y junio, con las siguientes fechas clave:

8 de abril de 2026 : inicio de la presentación por Internet a través de Renta WEB y la app oficial.

: inicio de la presentación por Internet a través de Renta WEB y la app oficial. 6 de mayo de 2026 : comienzo de la atención telefónica mediante el plan “Le Llamamos”, con cita previa.

: comienzo de la atención telefónica mediante el plan “Le Llamamos”, con cita previa. 2 de junio de 2026 : arranca la atención presencial en oficinas, también con cita previa.

: arranca la atención presencial en oficinas, también con cita previa. 25 de junio de 2026 : último día para presentar declaraciones con resultado a ingresar y domiciliación bancaria.

: último día para presentar declaraciones con resultado a ingresar y domiciliación bancaria. 30 de junio de 2026: final oficial de la campaña.

La digitalización es casi total. La presentación en papel queda limitada a supuestos muy concretos, potenciándose el uso de herramientas online y la atención con cita previa.

Quién está obligado a presentar la declaración

Uno de los puntos que más dudas generaba era la situación de quienes cobran prestaciones por desempleo. Finalmente, Hacienda ha rectificado la obligación generalizada de declarar el paro.

En 2026 solo estarán obligados a presentar la Renta quienes superen los límites generales ya vigentes:

22.000 euros anuales con un solo pagador.

15.000 euros anuales con dos o más pagadores.

Estos umbrales se mantienen respecto a ejercicios anteriores.

Nuevas deducciones y ventajas fiscales

La campaña incorpora medidas dirigidas a aliviar la carga fiscal de los contribuyentes con menos ingresos y mantiene incentivos vinculados a la vivienda.

Entre las principales novedades figuran:

Nueva deducción de hasta 340 euros para trabajadores con rendimientos del trabajo inferiores a 18.276 euros anuales, reduciéndose progresivamente al acercarse a ese límite.

para trabajadores con rendimientos del trabajo inferiores a 18.276 euros anuales, reduciéndose progresivamente al acercarse a ese límite. Prórroga de las deducciones por eficiencia energética en viviendas , que permiten deducir hasta el 60% de la inversión, con un límite acumulado de 9.000 euros, ampliable hasta 15.000 euros en rehabilitaciones completas de edificios.

, que permiten deducir hasta el 60% de la inversión, con un límite acumulado de 9.000 euros, ampliable hasta 15.000 euros en rehabilitaciones completas de edificios. Deflactación y deducciones autonómicas, con ampliación de tramos y beneficios en gastos como dentista, gimnasio u oculista.

En el caso de Canarias, se mantienen deducciones propias aprobadas por el Gobierno autonómico, como la devolución de hasta 760 euros por alquiler o la bonificación del 12% en determinados gastos sanitarios, entre ellos dentistas, psicólogos y ópticos.

Más control sobre autónomos e ingresos digitales

Para los trabajadores por cuenta propia, la campaña consolida el sistema de cotización por ingresos reales, con ajustes automáticos de cuotas en función de los rendimientos netos declarados.

Además, Hacienda intensifica la vigilancia en varios frentes:

Mayor control sobre el uso de Bizum y plataformas de pago instantáneo, mediante el cruce automático de datos bancarios.

Impulso al software de facturación verificable (Verifactu). Aunque su obligatoriedad total se retrasa a julio de 2027, ya existe supervisión activa.

Refuerzo de los mecanismos para detectar ingresos profesionales no declarados.

El impacto del MEI en la declaración

Muchos contribuyentes también notarán cambios derivados del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI). En 2026, esta cotización alcanza el 0,9%, repartida entre empresa y trabajador. Esto reduce ligeramente el salario neto y afecta a la base imponible que aparece en los datos fiscales.

Con este nuevo escenario, la campaña de la Renta 2026 combina más deducciones y beneficios para quienes menos ganan con un control más estricto y digitalizado, lo que obligará a los contribuyentes de Ibiza a revisar con atención sus datos antes de presentar la declaración.