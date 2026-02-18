La Guardia Civil detiene a tres jóvenes por la agresión en una parada de buses en Sant Antoni

La Guardia Civil ha detenido a tres jóvenes como presuntos autores de tres delitos de lesiones cometidos en Sant Antoni, según ha informado a través de un comunicado.

Los hechos tuvieron lugar la mañana del domingo 18 del pasado enero. Una patrulla de Seguridad Ciudadana recibió un aviso por una posible agresión en una parada de autobús del municipio. Al llegar al lugar, los agentes hablaron con dos jóvenes que presentaban lesiones visibles. Ambos aseguraron que tres individuos les abordaron y les agredieron. También indicaron que esos mismos jóvenes atacaron a un tercer amigo, al que en ese momento no lograban localizar.

Tras recabar esta información, los agentes iniciaron gestiones para encontrar a la tercera víctima. Poco después, localizaron al joven en un centro hospitalario, donde recibía atención médica por lesiones graves.

A raíz de lo sucedido, la Guardia Civil abrió una investigación para identificar y localizar a los supuestos autores. El pasado martes 17 de febrero, los agentes detuvieron de los tres implicados, un joven de 19 años y otros dos de 20 años, como presuntos responsables de tres delitos de lesiones, dos de ellos leves y uno de carácter grave.

Los detenidos han pasado a disposición de la autoridad judicial competente en la mañana de este mismo día, según ha precisado la Guardia Civil.

Los hechos de la agresión

Tal como relató un familiar del agredido, la agresión se produjo de madrugada. El joven caminaba junto a varios amigos cuando advirtieron que alguien les seguía. El grupo decidió dirigirse a la estación de autobuses de Sant Antoni en busca de mayor seguridad, aunque la escasa iluminación no evitó el ataque. Según este testimonio, los agresores eran algo mayores y actuaron con la única intención de golpear.

Mientras sus amigos lograron huir, la víctima recibió varias patadas y puñetazos hasta quedar tendida en el suelo. "Lo que quiero es que la zona esté vigilada, porque es un punto donde se reúnen todos los jóvenes de Ibiza", afirmó el familiar, que ha presentado denuncia y prefiere mantener el anonimato por temor a represalias.

Pese a las heridas, el joven consiguió desplazarse por su propio pie hasta un taxi y acudió al servicio de Urgencias, donde los médicos le diagnosticaron diversas fracturas. Desde entonces, ha reducido sus salidas por miedo a que se repita una situación similar.