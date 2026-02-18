El Govern sustituye tres puntos de recarga de coches eléctricos en Ibiza para "mejorar el servicio"

"El Govern ha sustituido tres puntos de recarga semirrápida de la red pública MELIB en la calle Josep Riquer Llobet del municipio de Ibiza", afirman desde el CAIB, que añade que "la actuación ha sido ejecutada por el Instituto Balear de la Energía (IBE), ente dependiente de la conselleria de empresa, autónomos y energía". Según el consistorio, esta intervención "da respuesta a una reivindicación de los vecinos de la zona, que habían trasladado la necesidad de mejorar el funcionamiento de estos equipos".

Asimismo, la sustitución "permitirá incrementar la tasa de disponibilidad de la red MELIB en la isla, reducirá las incidencias y mejorará la fiabilidad del servicio para los usuarios de vehículo eléctrico", asegura el Govern.

Nuevos cargadores

Los nuevos cargadores cuentan con "tecnología actualizada, mantienen la modalidad de carga semirrápida", que consideran "especialmente adecuada" para entornos urbanos, ya que "permite recuperar una parte significativa de la autonomía del vehículo en un tiempo moderado y favorece la rotación de los coches", asevera el Govern. La gerente del IBE, Marta Pons, ha destacado, a su vez, que: "Esta actuación forma parte del compromiso del Govern para garantizar una red pública de recarga fiable y operativa. No solo ampliamos infraestructura, sino que trabajamos de manera constante para mejorar su funcionamiento y la disponibilidad real para la ciudadanía". Añade, además, que: "La renovación de los equipos más antiguos nos permite reducir incidencias y ofrecer un servicio de mejor calidad, especialmente en puntos con alta demanda".

El Govern mantiene que esta actuación "se enmarca en el conjunto de trabajos de renovación impulsados durante los primeros meses de este año y finales del año pasado, con la sustitución progresiva de diversos puntos de la red MELIB en las Baleares, con el objetivo de mejorar la disponibilidad del servicio y reforzar la calidad de la infraestructura pública de recarga".