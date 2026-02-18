Violencia de género
El Govern pide aclarar si la mujer agredida en Sant Antoni sufrió "algún tipo de desprotección"
La víctima se encuentra ingresada en la UCI con diversas lesiones graves
Redacción
El Govern balear ha condenado la agresión machista ocurrida el pasado domingo en Sant Antoni, en la que una mujer resultó herida grave tras ser atacada por su expareja, y ha pedido al Gobierno que aclare si la víctima sufrió "algún tipo de desprotección", después de que los familiares de la víctima aseguraran que la pulsera telemática no funcionó.
El Ejecutivo autonómico ha señalado en un comunicado que actúa con “la máxima prudencia”, ya que todavía no dispone de “toda la información oficial necesaria para hacer valoraciones concluyentes”. No obstante, ha reclamado explicaciones a la Delegación del Gobierno ante la posibilidad de que se produjera “algún tipo de desprotección o alguna incidencia en el funcionamiento de las medidas de protección”, tal y como apunta la denuncia de la familia.
En este sentido, el Ibdona ha solicitado formalmente “todos los datos relativos al caso” y ha pedido una reunión con la Delegación del Gobierno para que pueda “explicar con detalle qué ha sucedido”. El objetivo, según subrayan desde el Govern, es “conocer con rigor qué ha pasado” y “aclarar si ha habido algún tipo de error en el sistema”.
Además, el Ejecutivo ha recordado que, el pasado mes de septiembre, el Ibdona ya solicitó información formal a la Delegación del Gobierno sobre las pulseras que había en Baleares y "los errores que se habían detectado”, sin haber obtenido respuesta hasta la fecha. Este hecho, remarcan, refuerza la necesidad de que ahora se ofrezcan “explicaciones claras y completas”.
El Govern también ha advertido de que, “en caso de que se detecte cualquier error, se deberán depurar las responsabilidades que correspondan”. Además, ha instado a la Administración General del Estado a “garantizar la seguridad y la protección efectiva de todas las mujeres víctimas de violencia machista”, insistiendo en que la prioridad debe ser “evitar cualquier fallo que pueda poner en riesgo a las víctimas”.
