El fotógrafo Joan Fontcuberta: «Todos usamos hoy fotografías, pero seguimos siendo bastante analfabetos de la imagen»

Joan Fontcuberta (Barcelona, 1955) es una de las estrellas del cartel de la décima edición del festival Ibizacinefest, que arranca este viernes. El Premio Nacional de Fotografía y de Ensayo, galardonado también con el prestigioso Hasselblad, impartirá una clase magistral este sábado a las 18 horas en Can Jeroni, en Sant Josep. Del contenido de esta actividad, del homo photographicus y de temas candentes como la IA habla en esta entrevista telefónica concedida a Diario de Ibiza.

El próximo sábado en Can Jeroni, en el marco de Ibizacinefest, impartirá una clase magistral de fotografía con el título ‘Cremar de desig’. ¿Qué es, básicamente, lo que quiere transmitir con esta charla?

Cremar de desig, es decir, quemar de deseo, es la traducción de brûlée de désir, que es una expresión que utilizó Daguerre, uno de los pioneros de la fotografía, en una carta que envió en 1828 a Nicéphore Niépce, que es el padre de esta disciplina. En ella la le decía: «Ardo de deseos de ver las imágenes que estás consiguiendo». Esa idea, la del deseo de imagen, es lo que articula el contenido de lo que quiero expresar. ¿Por qué necesitamos hacer imágenes? ¿Por qué, desde las cuevas de Altamira hasta los drones fotografiando a los soldados enemigos desde el cielo, tenemos esa necesidad de capturar la realidad y hacer la imagen, tanto en la fotografía como en el cine?

¿Y qué respuestas básica daría a esa interrogante?

Hay muchas explicaciones que son más competencia de los antropólogos o de los filósofos. Por un lado, la imagen es una manera de pensamiento. Cuando nosotros soñamos o pensamos, normalmente, lo hacemos a través de imágenes, a veces, mezcladas con palabras. Hay una especie de discurrir mental que es audiovisual, por decirlo así. A mí me gusta decir que es importante pensar la imagen para pensar bien con la imagen. Y por otro lado, otra respuesta a esta pregunta es que la imagen significa a la vez un trofeo y, por otra parte, una manera de poseer el mundo simbólicamente. Cuando nosotros hacemos una fotografía de alguna cosa, en el fondo nos estamos quedando con ella, aunque sea a un nivel de metáfora visual. Por ejemplo, cuando llevamos en nuestra cartera retratos de personas que amamos o cuando dejamos en la lápida de un cementerio el rostro del difunto. Son maneras de eternizar una existencia que sabemos que es efímera. Roland Barthes , por ejemplo, decía que básicamente la fotografía era un combate contra la muerte.

Estudió Ciencias de la Información, no Bellas Artes. ¿Qué le atrajo de la fotografía para convertirla en su área principal de trabajo y de reflexión?

Mi experiencia en el periodismo y en la publicidad fue cómo aprender a contar mentiras, cómo persuadir, cómo, de alguna manera, fascinar al observador. Lo que hice fue utilizar mi competencia en ese ámbito para darle la vuelta y no participar en estrategias de engaño, sino en evidenciar el mecanismo interno del engaño para que el público sea capaz de aprender esas situaciones y poder resistir, poder ser reacio a aceptar los contenidos que de una manera un poco autoritaria se nos imponen. La fotografía, cuando yo empecé mi trabajo artístico, era una disciplina absolutamente respetada como transcripción literal de la realidad, como una especie de depósito de objetividad, es decir, una fotografía no mentía, una fotografía era el reflejo de aquello que pasaba. Frente a este dogma yo quería mostrar cómo en realidad la fotografía es una construcción humana, y, como tal, intervienen interpretación, cultura, sentimientos, etcétera. Es decir, diez fotógrafos delante del mismo tema veían cosas diferentes, no hacían una simple fotocopia, sino que ofrecían unas percepciones en función de la mochila que llevaban. Mi intención al escoger la fotografía era precisamente utilizarla como un campo de pruebas que luego podía trasladar a otro tipo de manifestaciones autoritarias, fuesen de la política, la religión, la ciencia, los medios de comunicación o el propio sistema del arte.

Una imagen de Joan Fontcuberta de la serie ‘What Darwin Missed’. / JOAN FONTCUBERTA

En la era digital parece que ese dicho de que ‘Una imagen vale más que mil palabras’ nos lo estamos tomando muy en serio porque la comunicación visual parece primar cada vez más y restar terreno a la cultura escrita. ¿Qué denota eso y a qué nos puede conducir?

Esa es una frase feliz y poco más. No podemos hablar de todas las imágenes genéricamente ni de todas las palabras genéricamente. Hay palabras y palabras, hay imágenes e imágenes. Lo que sí es cierto es que hoy vivimos en una masificación de imágenes. Estamos sufriendo un tsunami icónico. Esto hace que parezca que se devalúe el peso de la imagen. La imagen se socializa, se democratiza, pero se banaliza. Hay que buscar unos compromisos, unos equilibrios. Yo creo que sigue habiendo una especie de dialéctica entre la palabra y la imagen. Parte de mi cometido ha sido buscar las alianzas: Buscar de qué manera palabra e imagen no se opongan, sino que, al revés, se complementen, se enriquezcan, sin que una se subordine a la otra. Es cierto que tendemos hacia una cultura muy visual y por eso es tan importante alfabetizar visualmente a la población. Todos usamos hoy fotografías, todos hablamos fotografía, pero en realidad seguimos siendo bastante analfabetos de la imagen. Esta es una situación peligrosa porque la imagen es el camino, es el puente a formatear nuestros espíritus.

¿Qué se puede hacer para alfabetizar visualmente a la población?

En los sistemas de educación reglada tiene mucha importancia la palabra, la literatura, la tradición textual. En cambio, todo lo que es la imagen queda en un ámbito puramente de entretenimiento, de expresión, de prácticas de creatividad plástica, cuando en realidad saber cómo funciona la imagen, saber qué decir con ella y saber cómo interpretar y decodificar las imágenes que recibimos es vital. Muchas veces la imagen sirve para adormecer, para cloroformizar al espectador. Ese espectador puede mantener una actitud sumisa, que es el peligro que corremos ahora, o una actitud reactiva que se anteponga a la fuerza que pueda tener la imagen para contrarrestarla y, en todo caso, separar el grano de la paja.

Vivimos una época en la que todo el mundo tiene la necesidad compulsiva de registrar con vídeos o con fotos lo que tiene delante. Luego lo colgamos en las redes o queda ahí olvidado, almacenado en la memoria del móvil. Me da la impresión de que con esa ansiedad por retratar cada momento nos olvidamos de vivirlo. ¿Qué opina usted?

Sí, efectivamente. Es un tema que he tratado en algunos libros, el hecho de que cada vez más la experiencia de la imagen suple la experiencia del mundo real. Es como si pospusiésemos vivir en el mundo a base de guardar las imágenes de ese mundo, postergando esa experiencia a la posibilidad de revivirlo luego en las imágenes. Pero luego nos damos cuenta de que ya no tenemos tiempo y eso nos lleva a la paradoja de que las imágenes muchas veces ya no son para ser vistas, sino que cumplen otros cometidos, como la celebración, el recuerdo, la comunicación, la conectividad, etcétera. Pero ya no necesariamente es una forma de intensificar la experiencia del mundo.

Hablemos del fenómeno ‘selfie’, que también ha analizado.

Sí. A mí el selfie me parece un síntoma de una situación que yo llamo la condición postfotográfica. Estamos en un momento en que los valores fundacionales de la fotografía, que eran la verdad y la memoria, se erosionan, empiezan a desvanecerse ante la emergencia de otros usos, de otras funciones. El selfie para mí no es solo la demostración de una sociedad narcisista sino también de toda una serie de cambios entre el sujeto y el objeto. Por ejemplo, antes un turista venía a Barcelona y fotografiaba la Sagrada Familia. Hoy ese turista se pone delante de ella y se hace un selfie, dejando a la Sagrada Familia de fondo. O sea, hemos invertido lo que es el sujeto por lo que es el objeto. Para mí esto es una forma de autoafirmación y de enclavarse en un momento de la geografía y de la historia. Lo importante ya no es lo que pasa detrás mío, sino que soy yo lo importante, como testigo de lo que está pasando. Esto a mí me parece crucial para entender todas las pautas de nuevas mediaciones de la fotografía con nosotros y el mundo.

Esta imagen pertenece al proyecto de Joan Fontcuberta titulado ‘Deconstructing Osama’. / JOAN FONTCUBERTA

¿Qué papel tiene el fotógrafo en una época en el que todo el mundo hace fotos?

Bromeando yo digo que hemos pasado del Homo sapiens al Homo photographicus. Hoy efectivamente todos somos fotógrafos en la medida en que todos hacemos fotografías. Lo que pasa es que, si hilamos fino, no es lo mismo un escritor que alguien que simplemente se limita a juntas palabras, o no es lo mismo un fotógrafo que alguien que solo hace fotos. Un fotógrafo es el que trasciende de la función puramente instrumental de la imagen fotográfica. Pero sí es cierto que hoy hemos incorporado la fotografía a nuestros hábitos de comunicación. Ya no es una escritura realizada por expertos, por gente que sabía cómo escribir con la luz, ahora es un lenguaje universal que todos aprendemos de una manera natural y espontánea. Es decir, tomamos un móvil y hacemos la foto y si el resultado no nos complace simplemente la borramos y volvemos a repetir. Y en ese proceso de prueba y error, sin necesidad de pasar por escuelas, ni por cursos, ni por universidades, todo el mundo aprende a hacer las fotografías que satisfacen sus necesidades. De esa forma la fotografía se ha incrustado en nuestra vida y la utilizamos en casi todos los ámbitos de nuestra existencia: en el trabajo, en el ocio, en la creatividad o en las relaciones afectivas. La fotografía está ahí siempre y ha llegado para quedarse.

Ha integrado la inteligencia artificial (IA) en múltiples proyectos. ¿Usted a esta tecnología le ve más ganancias o más pérdidas?

Toda novedad implica siempre pérdidas y ganancias. Lo importante es ponerlo en la balanza y yo creo que hay muchas más ganancias que pérdidas. Y no porque sea un tecno optimista, sino porque desde mi propia competencia de la imagen lo estoy viendo. La inteligencia artificial la podemos discutir a un nivel filosófico global. Pero en el ámbito de la imagen, que es lo que yo conozco y, por lo tanto, de lo que puedo hablar con mayor fundamento, lo que me da la sensación es que amplía mi paleta de creatividad de una manera abismal. Y, además, me permite conseguir resultados con mayor rapidez, y todo ese tiempo y esa energía que ahorro en la fabricación de las imágenes, la puedo emplear en pensar, en reflexionar, en imaginar, en soñar. Para mí eso es lo importante.

Que ni siquiera los expertos puedan distinguir entre fotografía real y generada por IA es preocupante. ¿Cómo podemos evitar que nos engañen y manipulen con esta tecnología?

Me gustaría hacer una previa. En primer lugar, el problema no es que una imagen de realismo algorítmico se confunda con una imagen fotográfica porque, por ejemplo, también una pintura hiperrealista se confunde con una fotografía. El problema es que luego, tal vez por inercia histórica, nosotros depositamos confianza en aquellas imágenes que nos han dicho que son fotográficas. La cuestión está en por qué necesitamos esta confianza y cómo la construimos. Ahora la gente dice que ya no se cree la fotografía. Yo digo: ‘¡Albricias!, menos mal. El problema es que no teníamos que habérnosla creído mucho antes. En el fondo, tenemos que dar gracias a la IA, que nos está quitando la venda de los ojos y nos demuestra que toda imagen es una ilusión. Es una ilusión a la que nosotros proyectamos determinados valores, como, por ejemplo, fiabilidad, fidelidad respecto al original, literalidad, etcétera. El problema es que venimos de estar en la inopia con relación a la imagen y ahora nos damos de bruces porque nos damos cuenta de que los reyes son los padres. Y eso pasa con la fotografía. Para mí esto es positivo porque incrementa nuestra necesidad de dudar, aumenta nuestro escepticismo respecto a la imagen, de que no nos hemos de creer las imágenes por el hecho de ser fotográficas. Hemos de indagar la fiabilidad de las fuentes. El fact-checking hay que aplicarlo sistemáticamente a la imagen, sea fotográfica o no.