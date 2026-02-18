Fabi Cruz, impulsora del Carnaval de Brasil en Ibiza: "La idea siempre ha sido unir culturas"

En Ibiza el Carnaval siempre ha sido una cita señalada. Este año, sin embargo, tuvo ritmo brasileño. La impulsora fue Fabi Cruz, presidenta de una asociación cultural brasileña en la isla, que decidió convertir la celebración en un reflejo de la multiculturalidad que se vive a diario en Ibiza.

Fabi Cruz es hija de una bailarina de Carnaval y de un presidente de escuela de samba. Participó por primera vez en un desfile oficial con 12 años como portaestandarte de la escuela y fue entrevistada entonces por la prensa. "Veintiocho años después me siento muy afortunada de poder transmitir esa bonita energía que sentí en mi primer Carnaval, ahora en Ibiza", afirma.

Para ella, el Carnaval es una fiesta que une a las personas, "y este año sentíamos la necesidad de que reflejara la verdadera multiculturalidad que se vive en Ibiza", explica Cruz. La idea de inspirarlo en Brasil nació de ella misma. "Surgió desde el corazón y con el sueño de poder compartir nuestra cultura con la isla que también sentimos como hogar".

Imagen escaneada del reportaje de Fabiola Cruz con 12 años en brasil. / Fabiola Cruz

De una semilla llamada Forró Ibiza

Hace tres años puso en marcha un proyecto personal: Forró Ibiza. El forró, música tradicional brasileña reconocida como patrimonio cultural inmaterial en Brasil y propuesta para su reconocimiento por la Unesco, se interpreta en vivo con acordeón, zabumba y triángulo, y se baila en pareja. "Empecé plantando una pequeña semilla y, poco a poco, con constancia y cariño, ha ido creciendo una comunidad alrededor de esta cultura", cuenta.

Ese camino la llevó a participar como dj en el Brazilian Day, el primer y único festival brasileño de la isla. Más tarde asumió funciones de producción y, a partir de esa experiencia, nació la asociación que hoy preside. Además, desarrolla presentaciones de poesía para homenajear eventos y artistas, utilizando la palabra como puente entre culturas.

Inspiración en Salvador de Bahía

La idea del Carnaval tomó forma con una referencia clara: Salvador de Bahía. "Quería inspirarme en el Carnaval de Salvador para que Ibiza no solo lo viera, sino que lo sintiera", señala. También quiso integrar a artistas españoles y residentes en la isla para que el proyecto fuera un verdadero encuentro cultural. "La intención siempre fue unir culturas y compartirlas".

El evento reunió a nueve artistas profesionales llegados desde fuera de la isla y a numerosos artistas residentes que colaboraron de forma desinteresada. Cruz asumió personalmente la gestión y la inversión inicial dentro del marco de colaboración con el Ayuntamiento.

El proyecto empezó a gestarse en noviembre. El 4 de diciembre presentó la propuesta al concejal de Fiestas Francisco Torres y, desde ese momento, activó toda la producción: contratación de artistas, compra de billetes, vestuario y coordinación general.

"La asociación la formamos tres personas. En esta ocasión, una no pudo implicarse por trabajo y la otra tuvo que viajar a Brasil, aunque me apoyó por teléfono", explica. Durante el Carnaval estuvo al frente de la organización en Ibiza, con el respaldo cercano de Edson Zardo, director artístico y amigo.

El mayor reto

"Ha sido uno de los mayores retos de mi vida", reconoce y añade que sintió presión por cambios inesperados y obstáculos: "En varios momentos sentí que todo me superaba, pero rendirme nunca fue una opción. Cada dificultad me obligó a crecer y a sacar fuerzas que no sabía que tenía".

Cruz asegura que las horas de trabajo se acumularon entre reuniones, gestiones y búsqueda de colaboraciones, por un proceso intenso, en gran parte en solitario y con la ayuda puntual de una persona. La respuesta del público, asegura, compensó el esfuerzo. "Ha sido muy emocionante y demuestra que cuando las culturas se comparten, la fiesta se vuelve mucho más especial".

Mira aquí todas las imágenes de la rúa de Carnaval de Ibiza / Vicent Marí

Mirada al futuro

De cara al próximo año, Cruz pretende empezar a trabajar con más antelación y acercar el proyecto al espíritu del sambódromo de Río de Janeiro: una batería más potente, músicos en suelo, más artistas, vestuario más elaborado y una carroza más grande. Para lograrlo, dice, necesitará intensificar el trabajo y ampliar las colaboraciones.

En paralelo, continuará apostando por el forró. Su objetivo es organizar un festival específico en la isla y dedicar el próximo Brazilian Day a este género. Sin perder mucho tiempo ya está gestionando reuniones con administraciones brasileñas para contar con su apoyo y traer artistas y profesores desde Itaúnas, considerada la capital del forró, con el fin de mostrar su esencia de forma auténtica.

"Brasil es alegría, ritmo, color y convivencia. Queríamos que la gente no solo lo viera, sino que lo viviera", resume Cruz. En Ibiza, ese propósito ya ha empezado a tomar forma.