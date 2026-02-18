El documental 'Mis ganas ganan, la historia de Elena Huelva' en las jornadas contra el cáncer infantil de Santa Eulària

El Teatro España de Santa Eulària acogerá el próximo 20 de febrero una jornada de homenaje, reflexión y concienciación sobre el cáncer infantil, según ha informado el Ayuntamiento de Santa Eulària. La actividad forma parte de las Jornadas 'Contra el cáncer nos mojamos todos' y contará con la proyección del documental Mis ganas ganan, la historia de Elena Huelva, que narra la lucha de la joven sevillana contra el sarcoma de Ewing y su mensaje de esperanza para miles de personas.

Cartel informativo. / A.S.E.

El Ayuntamiento ha indicado que la proyección incluirá un coloquio con Emi Huelva, hermana de Elena, y una mesa redonda con profesionales, pacientes y entidades sociales. La entrada, a un precio solidario de 5 euros, sumará su recaudación a la 10ª Gala Benéfica 'Contra el cáncer nos mojamos todos', que se celebrará el 21 de marzo.

El documental, producido por Toma2 Media y dirigido por José Luis Hernández Arango, rinde homenaje a Elena Huelva, símbolo de resiliencia y valentía en la sociedad. El Ayuntamiento ha agradecido la colaboración de la productora, del equipo del documental y de la familia de Elena por facilitar la realización del evento.

Tras el visionado, Emi Huelva participará presencialmente en un coloquio, mientras que José Luis Hernández intervendrá de manera virtual para profundizar en el legado humano y social de la historia. La mesa redonda, moderada por Natalia Benito, reunirá a especialistas y pacientes oncológicos como Yasmina Delgado, Mabel Ribas, Adriana Mesa, Carlos Ramón y Laura Ferrer, quienes analizarán el impacto emocional y familiar del cáncer infantil y la importancia de fortalecer redes de apoyo en la isla.

El Ayuntamiento de Santa Eulària ha subrayado que las jornadas buscan generar conciencia, memoria y esperanza compartida, más allá de la recaudación de fondos, y consolidan su papel como antesala de la gala benéfica anual organizada por Better Life Ibiza y Blue Seven Events.