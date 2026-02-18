La dietista de Ibiza Bàrbara Munar, reconocida con un Premi Hera por su labor divulgativa sobre la menopausia

La periodista y dietista Bàrbara Munar (Ibiza, 1982) es una de las cuatro profesionales galardonadas en la quinta edición de los Premis Hera, que distinguen a profesionales residentes en Cataluña que trabajan o han trabajado para mejorar la salud y las condiciones de vida de las mujeres. Recibe el reconocimiento en la categoría de Cultura por su intensa labor divulgativa sobre salud femenina y, en particular, sobre la menopausia. "Este premio, a nivel personal, es una oportunidad para seguir dando voz a muchas mujeres que quieren envejecer con salud, información rigurosa y sin miedo", señala la comunicadora ibicenca, que lleva años viviendo en Cataluña.

Munar es autora de los libros 'Larga vida a las reinas', sobre longevidad femenina, y de 'Reinas sin reglas', una obra en la que ofrece consejos para cuidar la salud a partir de los 40 y vivir esta etapa libre de los síntomas asociados al fin de la menstruación.

Bàrbara Munar posa con la portada de su libro 'Reinas sin reglas'. / Joan Canals

Las otras tres premiadas son las doctoras Núria Roure y Clara Selva y Alba Barbero, especialista en psiconeuroinmunología. La entrega de las distinciones se llevará a cabo el próximo 19 de marzo.

Hera

Estos galardones los concede Hera, una asociación sin ánimo de lucro con sede en Lleida cuyo objetivo es difundir y dar a conocer la osteoporosis y la menopausia. Los Premis Hera nacieron en 2022 para reconocer el éxito de las mujeres que trabajan en estos dos campos en los ámbitos de la cultura; investigación, periodismo y comunicación; y emprendimiento.