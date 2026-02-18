Sucesos
Un conductor borracho se enfrenta a la cárcel por duplicar la tasa de alcohol y realizar maniobras temerarias por Ibiza
La Policía Local de Sant Joan lo localiza tras recibir un aviso de un ciudadano
La Policía Local de Sant Joan ha localizado e imputado a un conductor por un presunto delito de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas y por temeridad manifiesta. Los hechos ocurrieron este lunes en Sant Miquel de Balansat, cuando los agentes recibieron el aviso de un ciudadano alertando de una situación peligrosa en un camino de la zona.
Según ha informado la Policía Local en su cuenta de Instagram, el hombre, de origen ecuatoriano, fue visto realizando maniobras peligrosas. La intervención policial permitió interceptarlo poco después.
Los agentes le realizaron pruebas de alcoholemia con el resultado de 1,00 mg/l y 0,91 mg/l, el doble de la tasa permitida, según apuntan en la publicación. El hombre se enfrenta a posibles penas de prisión, multa y retirada del permiso de conducir, apuntan desde la Policía Local.
