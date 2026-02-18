Los nuevos autobuses de Ibiza empezarán a circular el 1 de abril

Plazas reservadas para la movilidad reducida, posibilidad de pago de billetes con tarjeta, puertos USB para cargar móviles, wifi gratuita e incluso un sistema para acceder a contenido streaming mientras se viaja en autobús. Son algunas de las novedades que incorpora el nuevo servicio de transporte regular por carretera de la isla de Ibiza que los usuarios empezarán a disfrutar a partir del miércoles 1 de abril.

"Arrancaremos con 50 vehículos nuevos, sobre unos 80 con los que contará el servicio", señaló Isaac Álvarez, jefe de zona de Alsa, empresa concesionaria del servicio, en una rueda de prensa ofrecida en el Consell de Ibiza. Le acompañaron el presidente del Consell, Vicent Marí, el conseller de Movilidad, Mariano Juan, y el director general de Alsa, Víctor López, así como miembros del departamento de Transportes del Consell y representantes del Ayuntamiento de Ibiza, Sant Antoni, Santa Eulària y Sant Josep.

El contrato se ha adjudicado por un coste de 88.807.584 euros con una previsión de volumen de negocio de 203,5 millones de euros y tendrá una duración de diez años.

Cien autobuses nuevos

En total, la nueva flota constará de cien vehículos y su implementación "será progresiva", indicó López. Estos autobuses forman parte de los dos lotes en los que se divide el servicio de autobuses de la isla: por un lado, el lote 1 corresponde a los que operan en el entorno metropolitano de Vila (38 autobuses) —resultado del convenio entre el Consell Insular y el Ayuntamiento de Ibiza que permitió integrar las cuatro líneas urbanas en la nueva concesión insular del servicio de autobús— y, por otro lado, el lote 2 incluye los autobuses que dan servicio al resto de la isla, que serán 62 en total.

De la nueva flota, además, 64 son 100% eléctricos, lo que supone "un hito histórico en cuanto a número de flota", según Álvarez. De hecho, indicó que la flota del lote que circulará por la ciudad de Ibiza "será completamente eléctrica". Este lote contempla el desarrollo de 17 líneas de autobús que está pervisto que recorran un total de 1.815.669 kilómetros y darán servicio a 1.882.732 viajeros.

Por el contrario, el lote 2 consta de 44 líneas que realizarán 4.092.421 kilómetros y se prevé que trasladarán a casi cuatro millones de pasajeros. De los 62 autobuses que integran esta flota, 26 son 100% eléctricos y tres son híbridos.

Si se tienen en cuenta los kilómetros lineales, el nuevo servicio ofrece "un incremento de entre un 30 y un 50% de los kilómetros que se están cubriendo ahora mismo", explicó Mariano Juan. Los incrementos en cobertura y paradas oscilan "entre un 20 y un 40%", añadió. En esta línea, el director general de Alsa afirmó que "cuando finalice la implementación del servicio, Ibiza será la operación con mayor proporción de vehículos cero emisiones de todas las que Alsa gestiona en España".

Mejora de la experiencia del usuario

Todos los vehículos nuevos cuentan con portabicis y, en su interior, con sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS), que mejoran tanto su seguridad como la de los pasajeros, según se apuntó en la presentación. Y cuentan con la posibilidad de incorporar un desfibrilador externo.

También disponen de rampa doble para facilitar el acceso con silla de ruedas, espacios reservados para personas con movilidad reducida y atención e información adaptada a personas con diversidad funcional.

Con el objetivo de mejorar la experiencia del usuario, los autobuses incorporan un geolocalizador que permite consultar su posición y el tiempo que tardarán en llegar a cada parada. Esta información se podrá conocer a partir de un QR presente en las propias paradas o la aplicación de Alsa. A través de este, los usuarios también podrán registrar incidencias y su valoración del servicio.

Los billetes se podrán comprar a bordo, a partir de la aplicación o en dispensadores automáticos que se instalarán en las estaciones de autobuses de Ibiza y de Sant Antoni, Santa Eulària, es Canar y el aeropuerto y el puerto.

Una tramitación muy esperada

"Tener un servicio de transporte público moderno como el que se ha presentado es lo que nos quedaba pendiente como destino" turístico, afirmó el presidente del Consell, que recordó que la nueva contrata pone fin a un proceso iniciado en 2019 con la redefinición del Plan de Transportes. Tras la aprobación del plan y del mapa de líneas, la licitación arrancó en 2023. Se interpusieron cinco recursos y el Tribunal Administrativo Central paralizó el procedimiento en dos ocasiones, lo que retrasó la adjudicación.

El conseller de Movilidad, Mariano Juan, enmarcó el nuevo contrato en "un plan mucho más amplio" de ordenación de la capacidad de carga de la isla. Recordó que durante la tramitación se han aplicado más de 20 mejoras en las líneas con mayor cobertura y frecuencias y se ha apostado por la gratuidad para usuarios habituales, lo que ha permitido superar los siete millones de pasajeros anuales.