Alsa busca conductores para los nuevos autobuses de Ibiza

El despliegue de los cien nuevos autobuses de Ibiza implicará un refuerzo de personal e instalaciones. Alsa estima que para dar respuesta al servicio requerirá una media de 160 empleados en temporada baja y hasta 270 en temporada alta, lo que supone "un reto dentro del día a día de la ciudad de Ibiza", explicó Isaac Álvarez, jefe de zona de Alsa.

Parte de este personal podría proceder de la subrogación de empleados de las dos empresas que actualmente prestan el servicio. Este paso se completará cuando se proceda a la firma del nuevo contrato entre el Consell de Ibiza y Alsa, pendiente después de que el Tribunal Administrativo Central emitiera la resolución favorable y definitiva que desestimó los dos recursos presentados por dos empresas que quedaron al margen de la adjudicación del contrato.

En el caso de los nuevos empleados que se necesiten, se están llevando a cabo campañas de talento femenino, se han hecho acuerdos con autoescuelas y se están gestionando becas para la formación de personas. Álvarez también recordó que se "facilitará vivienda a los trabajadores que vengan de fuera y así lo requieran". El jefe de zona señaló que, como alternativas, también se podría recurrir "a conductores de la Península y, si fuera necesario, a convenios con terceros países para cubrir las necesidades".

En paralelo, Álvarez también anunció que se modernizarán las instalaciones de la base de la empresa de autobuses en Cala de Bou y se habilitará un nuevo taller y aparcamiento cerca de Cas Dominguets, en Ibiza centro.