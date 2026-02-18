Diada de Balears
Actividades gratuitas en el Museo Arqueológico de Ibiza y Formentera para celebrar el Día de las Illes Balears
El MAEF invita a descubrir el pasado de Ibiza con una semana de propuestas para todos los públicos
El Museo Arqueológico de Ibiza y Formentera (MAEF) se suma a la celebración del Día de las Illes Balears con una semana de actividades gratuitas para todos los públicos, que se desarrollarán entre el 24 de febrero y el 1 de marzo en el Museo Monográfico Puig des Molins y en su necrópolis.
La programación incluye propuestas para descubrir el pasado de la isla de una forma divertida y educativa, con visitas guiadas, un recorrido tipo gimcana y un taller familiar.
Gimcana 'El hilo rojo'
Durante toda la semana, los visitantes del Museo Monográfico Puig des Molins podrán participar en la gimcana 'El hilo rojo', un recorrido temático que cada persona puede realizar a su ritmo, vinculado a las piezas expuestas y a la historia del yacimiento.
Visitas guiadas al museo y la necrópolis
Los días 24, 25 y 26 de febrero, el MAEF ofrece visitas guiadas al museo y a la necrópolis de Puig des Molins.
- Hora: 12
- Sin reserva previa
- Aforo máximo: 20 personas
Visita al laboratorio de conservación y restauración
El 27 de febrero se celebrará una visita guiada al laboratorio de conservación y restauración del MAEF.
- Hora: 12
- Sin reserva previa
- Aforo máximo: 20 personas
'Arqueomedia', taller familiar
El 28 de febrero tendrá lugar 'Arqueomedia', un taller familiar pensado para descubrir y presentar, como documentalistas, los tesoros del museo.
- Sesiones: de 10 a 11.30 y de 11.30 a 13 horas
- Reserva previa obligatoria: didactica.maef@gmail.com
- Aforo máximo: 20 personas
Todas las actividades se desarrollan en Puig des Molins (vía Romana, 31) y son gratuitas hasta completar aforo.
