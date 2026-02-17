Las zonas más picantes para darte un revolcón en Sant Antoni: "Lugar oculto detrás de un muro de piedras en el puerto. Con iluminación del faro muy romántica y sexy"

Si alguien pensaba que en Ibiza ya estaba todo inventado, aparece Blablafuck para demostrar lo contrario. Esta plataforma funciona como un Tripadvisor alternativo, con reseñas sobre zonas discretas donde poder tener encuentros clandestinos, sin las miradas de otros, o sí, dependendiendo del lugar escogido y de las preferencias de cada participante. Las estrellas puntúan en intimidad, vistas y facilidad para aparcar. En esta ocasión, el radar apunta a Sant Antoni, localidad preferida por sus puestas de sol y, según parece, también en escapadas clandestinas.

Uno de los clásicos que mencionan los usuarios se esconde junto al Faro de ses Coves Blanques. "Lugar oculto detrás de un muro de piedras en el puerto. Con iluminación del faro muy romántica y sexy", escribe alguien con espíritu poético. Según describe este usuario anónimo, el lugar ofrece luz natural intermitente, sonido de olas y cierta sensación de película.

La ruta continúa hacia Cap Negre, donde el entusiasmo sube de tono. "Este es el lugar perfecto", asegura una reseña, aunque advierte sobre el aforo: "uno o dos coches como máximo". Aquí la privacidad alcanza categoría premium y el azar decide quién disfruta del reservado natural. El comentario lanza incluso una pulla directa a Café del Mar al afirmar que la puesta de sol supera a la del mítico local.

El mirador de la desaladora de Sant Antoni también figura en la lista, aunque con reseñas concisas y directas, con una puntuación de 2 puntos sobre 5. Tal vez el terreno rocoso no es el preferido de quienes frecuentan estas zonas picantes.

En la zona de Cap Blanc, los comentarios hablan de arbustos estratégicos y espíritu aventurero. "Buen lugar para practicar cruising", sentencia un usuario. Al parecer, la vegetación aporta más discreción y cierto aire de improvisación que "forma parte del encanto".

La plataforma tampoco olvida las zonas de paso. En el entorno de Ses Païses y en la carretera de Ibiza en dirección a Sant Antoni, varios parkings reciben elogios por su tranquilidad. "Lloc tranquil on aparcar-hi lo cotxo, no hi sol haver gent", apunta una reseña en catalán. Otra ubicación con muy buena puntuación lo describen alto y claro: "SITIO CALLADO BUENO PARA FOLLAR".

Blablafuck convierte así el mapa habitual de Sant Antoni en uno alternativo, donde cada faro, mirador o aparcamiento con estas descripciones no aparece en los folletos turísticos. Mientras algunos persiguen la foto perfecta frente al mar, otros persiguen algo parecido a aquello que cantaba Lalo Rodríguez: "Ven, devórame otra vez".