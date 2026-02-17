La violinista Lina Tur, solista con la Orquestra de Cambra en un concierto en Ibiza

La Orquestra de Cambra Ciutat d’Eivissa (OCCE) ofrecerá un concierto el próximo domingo 22 de febrero a las 13 horas, en la iglesia de Sant Elm, en Ibiza dirigido por Lina Tur Bonet, que además será violín solista.

El programa anunciado reúne cuatro obras firmadas por Charles Avison (1709-1770), Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), William Herschel (1738-1822) y Gustav Holst (1874-1934).

Del “Scarlatti” de Avison al clasicismo de Mozart

La primera parte del concierto incluye el ‘Concierto sobre Domenico Scarlatti, núm. 5’, de Charles Avison, estructurado en los movimientos Largo – Allegro – Andante Moderato – Allegro. El programa recuerda que Avison fue uno de los grandes difusores de la música italiana en Inglaterra durante el siglo XVIII y que, admirador declarado de Scarlatti, tomó varias de sus sonatas para tecla y las transformó en concerti grossi, adaptándolas al gusto orquestal de su tiempo.

A continuación sonará el ‘Concierto núm. 2 para violín y orquesta en Re mayor, K. 211’ de Mozart, con los movimientos Allegro moderato – Andante – Rondó. Allegro. Según las notas del programa, el concierto fue compuesto en 1775, cuando Mozart tenía 19 años, y forma parte de un ciclo de cinco obras fundamentales para el repertorio violinístico. Se destaca su equilibrio clásico, la frescura melódica y el diálogo constante entre el solista y la orquesta, con un cierre en un rondó “vivaz y ligero”.

Herschel y Holst: de la cuerda clásica al color del siglo XX

La OCCE interpretará también la ‘Sinfonía para cuerdas núm. 8 en Do menor’ de William Herschel, con los movimientos Allegro assai – Andante – Presto assai. El programa subraya que Herschel, conocido mundialmente como astrónomo y descubridor del planeta Urano, fue también un compositor prolífico y que sus sinfonías reflejan la transición entre el barroco tardío y el clasicismo, con una escritura clara y efectiva para orquesta de cuerdas.

El concierto se completa con la ‘St. Paul’s Suite, Op. 29 núm. 2’ de Gustav Holst, dividida en Giga – Ostinato – Intermezzo – Finale. La obra, compuesta en 1913 para la orquesta de la escuela St. Paul’s Girls’ School, combina influencias del folclore inglés con un lenguaje armónico personal. Las notas del programa apuntan a un final basado en la danza tradicional ‘The Dargason’, con superposición de melodías antiguas para un cierre vibrante.

Lina Tur Bonet, de Ibiza, es violinista, directora e investigadora musical, además de fundadora del grupo Musica AlcheMIca. Según detalla el programa, interpreta repertorio de más de 400 años con instrumentos de cada época y que ha rescatado músicas de compositores como Vivaldi, Boccherini, Wranitsky, Mattheis o Mendelssohn, entre otros. Ha actuado en salas internacionales como solista, directora o concertino, que cuenta con más de 20 CD como solista reconocidos con diversos premios.

Actualmente es catedrática de la Musikhochschule Franz Liszt de Weimar y concertino de Le Concert des Nations bajo la dirección de Jordi Savall. Asimismo, ha recibido la Medalla d’Or d’Eivissa y Medalla Ramon Llull.