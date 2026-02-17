Tres citas de Elrow en Ushuaïa Ibiza y un eclipse al atardecer en la pista para esta temporada

Elrow volverá este verano a Ushuaïa Ibiza con tres takeovers programados los días 22 de julio, 12 de agosto y 2 de septiembre, en un formato open-air que combinará música electrónica, arte y producción a gran escala. La marca trasladará de nuevo a la isla su universo creativo con escenografías, performers y efectos especiales en tres eventos que transformarán el icónico recinto al aire libre en un despliegue de color, confeti y personajes.

Especial eclipse

La cita más singular será la del 12 de agosto, anunciada como especial eclipse. Ese día, en Ibiza se podrá observar un eclipse total de Sol al atardecer, con el fenómeno muy cerca del horizonte, lo que exige buena visibilidad hacia el oeste. El eclipse comenzará en torno a las 19.39 horas, alcanzará su máximo sobre las 20.33 y finalizará alrededor de las 20.53 horas.

La propuesta de elrow en Ushuaïa Ibiza se plantea como una experiencia inmersiva “concebida a gran escala”, en la que la música es el punto de partida para una producción integral. La organización avanza que cada una de las tres fechas contará con un concepto creativo distinto, con narrativa escénica teatral e interacción constante con el público, en una apuesta que refuerza el vínculo entre la marca y el venue tras el éxito de anteriores ediciones en el mismo espacio.

El line-up completo de las tres fechas se dará a conocer “próximamente”, según la organización. Este capítulo en Ushuaïa Ibiza se suma, además, a la hoja de ruta de elrow en la isla, que incluye su regreso a UNVRS a partir del 6 de junio.

Las entradas ya se pueden comprar en la web del club.