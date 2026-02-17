Tabaquismo en Ibiza: Santa Eulària declara espacios libres de humo el entorno de los espacios juveniles

Santa Eulària prohibirá fumar en el entorno de los locales públicos destinados a los jóvenes, que ahora quedan protegidos como espacios libres de humo. El Ayuntamiento de la localidad y la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) han firmado este martes un convenio por el que este municipio se convierte en el primero de Ibiza en sumarse a la campaña de prevención #RespiroLibre.

A través de esta iniciativa se lleva una campaña de señalización y concienciación que abarca el Passeig de la Pau, donde se concentran muchos jóvenes porque allí se ubica el Punt Jove, la Escola de Música y un parque infantil. Con su declaración como espacio libre de humo, se pretende fomentar hábitos saludables, proteger a los menores y contribuir a la desnormalización del consumo de tabaco en espacios públicos, según destaca el Ayuntamiento en un comunicado de prensa.

Medidas de prevención

El convenio ha sido firmado esta mañana entre la alcaldesa Carmen Ferrer y el presidente de la AECC en Ibiza, Enric Casanova, que ha destacado la importancia de "enviar un mensaje claro a los jóvenes para prevenir el inicio del consumo de tabaco". Además, ha recordado que el humo y la nicotina no solo perjudican a los fumadores, sino también a las personas de su alrededor.

La AECC recuerda que el tabaco es la primera causa de muerte evitable en España, con más de 63.000 fallecimientos anuales por enfermedades relacionadas al tabaquismo. La edad media de inicio se sitúa en los 14 años y el 80% de los casos comienza antes de los 18. La entidad también alerta del aumento del uso de cigarrillos electrónicos, que desaconseja por sus posibles efectos perjudiciales y por actuar como puerta de entrada al tabaquismo, y reclama una actualización de la Ley Nacional Antitabaco para reforzar la protección frente a estas prácticas.