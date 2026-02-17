Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cine

Sara Sálamo, en Ibiza para el estreno del documental ‘En silencio. La Resiliencia de Isco Alarcón’

La sesión tendrá lugar a las 19 horas en el Teatro España de Santa Eulària

Sara Sálamo

Sara Sálamo

Redacción Digital

Ibiza

La sección oficial de largometrajes del Festival de Cine de Ibiza, Ibicine, arranca este miércoles, 18 de febrero, con el estreno del documental ‘En silencio. La resiliencia de Isco Alarcón’, dirigido y producido por la actriz Sara Sálamo, que asistirá a esta presentación. La cinta narra el proceso de recuperación del futbolista tras su grave lesión de peroné y se proyectará a las 19 horas en el Teatro España de Santa Eulària como parte de una programación de títulos que exploran la fragilidad humana, el deseo, el miedo y la superación. Las entradas pueden adquirirse a través de la página web del festival o en taquilla a las 18.15 horas.

Primicia en Ibiza

Tras su aventura por Hollywood, ‘En silencio. La resiliencia de Isco Alarcón’ llega en primicia a Ibiza, de la mano de su directora, para compartir con el público la historia de superación del futbolista tras atravesar uno de los momentos más vulnerables de su carrera deportiva. Galardonado recientemente con el Premio Panenka al Documental del Año (2025), este filme es, en palabras de su directora, “un retrato íntimo y honesto sobre el esfuerzo invisible, la fragilidad y la resiliencia, contado desde la intimidad de quien decide no rendirse”.

Cartel de 'En Silencio'

Cartel de 'En Silencio' / DI

Al terminar la proyección, la directora, productora de este filme y reconocida actriz participará junto a la fundadora y directora del Festival de Cine de Ibiza, Helher Escribano, en el podcast ‘Ibicine en el aire', donde compartirán el proceso creativo detrás de este documental dirigido a aficionados y no tan amantes del fútbol.

Programación de Ibicine

La novena edición del Festival de Cine de Ibiza presenta una Sección Oficial Internacional de Largometrajes con títulos firmados por cineastas internacionales y figuras destacadas del panorama actual, que buscan conmover, emocionar y dejar huella más allá de la sala de cine.

Noticias relacionadas y más

Este viaje comienza este miércoles, 18 de febrero, con propuestas tan potentes como ‘En silencio. La resiliencia de Isco Alarcón’, al que seguirá el estreno en España de la película ‘La Gioia’, de Nicolangelo Gelormini, la presentación en Ibiza del último trabajo de la actriz Jodie Foster, ‘Vida privada’, y el debut como director de largometraje del polifacético Juan Manuel Montilla ‘El Langui’, ´Ganas de Vivir´. A estas películas, se suman el estreno en Ibiza del largometraje de animación ‘Arco’, nominado a Mejor Película de Animación en los Globos de Oro y en los Premios Oscar y coproducido por Natalie Portman, y la película española ‘Que vienen los perros’, codirigida por Iván Sánchez y David Tembleque, y protagonizada por Olivia Baglivi, con secuencias rodadas en Ibiza. Las proyecciones de la Sección Oficial de Largometrajes de Ibicine se desarrollan en el Teatro España de Santa Eulària y en el Cine Regio de Sant Antoni.

