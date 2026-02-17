La rúa de Carnaval de Sant Antoni ya tiene ganadores

Sant Antoni ha vivido este martes 17 de febrero una rúa de Carnaval a lo grande y con ganadoras claras sobre ruedas. En la categoría adulta de carrozas, el primer premio fue para ‘Esquimals a Groenlàndia’, que se lleva el premio principal de 1.000 euros, seguida de ‘Pagesos emprenyats’. En la modalidad infantil, el protagonismo en carrozas se lo llevó ‘Es Vedrà s’en va de Safari’ (CEIP Es Vedrà), mientras que el segundo premio recayó en ‘El poder de la informació’ (CEIP Urgell).

En el apartado joven de carrozas, el premio fue para ‘Toy Joven: Del Espai a Sa Serra y más allá’, una propuesta que también destacó por el espíritu participativo del desfile, que reunió a 25 grupos y a más de un millar de personas disfrazadas.

A pie de calle, las comparsas también dejaron el listón alto. En infantil, el primer premio fue para ‘Con este tiempo… molinillos de viento’, seguida de ‘Tribu-Lilit’ (FASA) y ‘Cleopatra y los Anubis’. En adulto, la comparsa ganadora fue ‘Desplumad@s’, con ‘Oasi (Teatre) turístic’ en segunda posición y ‘Can Cooper’ como tercera.

En la categoría de individual y pareja, el Carnaval coronó en adulto a ‘Sa Revolta des ball pagès’ y ‘El Grinch y Max’, mientras que en joven los premios fueron para ‘Las Gallinas Turuletas’ y ‘Bendi’.

Por último, los centros educativos del municipio tuvieron su propio apartado, con ‘Can Bonet Sushi’ (CC Can Bonet) como ganador de los 1.000 euros del premio principal, seguido por ‘Dulces Etapas’ (CEIP Sant Antoni), ‘La Furbyparty de Guillem’ (CEIP Guillem de Montgrí), ‘Festa Dolça’ (CC Santíssima Trinitat) ‘Missió Espacial Can Coix’ (CEIP Can Coix) y ‘Ballem per la vida, la Sargantana ben viva’ (CEIP Cervantes)

Listado de premios

Infantil – Carroza

1º (1.000 €): ‘Es Vedrà s’en va de Safari’ (CEIP Es Vedrà)

2º (600 €): ‘El poder de la informació’ (CEIP Urgell)

Infantil – Comparsas

1º (300 €): ‘Con este tiempo… molinillos de viento’

2º (200 €): ‘Tribu-Lilit’ (FASA)

3º (100 €): ‘Cleopatra y los Anubis’

Joven – Individual o pareja

1º (120 €): ‘Las Gallinas Turuletas’

2º (100 €): ‘Bendi’

Joven – Carrozas

1º (1.000 €): ‘Toy Joven: Del Espai a Sa Serra y más allá’

Adulto – Individual o pareja

1º (120 €): ‘Sa Revolta des ball pagès’

2º (100 €): ‘El Grinch y Max’

Adulto – Comparsas

1º (300 €): ‘Desplumad@s’

2º (200 €): ‘Oasi (Teatre) turístic’

3º (100 €): ‘Can Cooper’

Adulto – Carrozas

1º (1.000 €): ‘Esquimals a Groenlandia’

2º (600 €): ‘Pagesos emprenyats’

Escuelas e institutos del municipio