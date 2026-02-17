Música
Un quinteto y el poeta Julio Herranz homenajean a Antonio Machado en Ibiza
El concierto será este viernes en Can Ventosa
Can Ventosa acoge este viernes 20 de febrero, a las 20.30 horas, un concierto homenaje a Antonio Machado que propone un recorrido por la obra del poeta a través de la unión de poesía y música en directo.
El espectáculo plantea una velada “íntima y cargada de sensibilidad”, con un formato que alterna canciones basadas en poemas de Machado con momentos de recitado poético. La propuesta busca acercar los versos del autor desde una lectura contemporánea y musical, conservando su esencia y su fuerza poética, y está pensada tanto para quienes ya conocen su obra como para el público general.
La parte musical correrá a cargo de un quinteto integrado por Jordi Sanou (voz), Laura Marí (guitarra), Gui Oliveira (contrabajo), Brianna Flowers (batería y percusión) y Toni Riera (flauta travesera). Además, el homenaje contará con la participación del poeta Julio Herranz, que recitará algunos de los textos más emblemáticos de Machado, reforzando el carácter literario de la cita.
Las entradas ya están a la venta por 10 euros y pueden adquirirse a través de la web del Ayuntamiento de Ibiza.
