¿Quieres conocer el Parador de Ibiza? Estas son las fechas para visitarlo gratis

Si tenías curiosidad por ver por dentro el nuevo Parador de Ibiza antes de que empiece a funcionar “de verdad”, apunta estas fechas: viernes 7 y sábado 8 de marzo. Paradores ha anunciado dos jornadas de puertas abiertas para que los residentes de la isla sean los primeros en conocer el establecimiento, fruto de un amplio proyecto de rehabilitación patrimonial.

Las visitas se harán de 10 a 14 horas, en grupos guiados y por orden de llegada a la entrada del Parador, sin necesidad de inscripción previa. La idea es mostrar el resultado de la rehabilitación integral del histórico conjunto del Castillo y la Almudaina de Dalt Vila, un espacio emblemático que llevaba cerrado al público desde la década de los 80 y que ahora se incorpora a la red de Paradores tras una inversión de alrededor de 47 millones de euros.

La apertura al público general está prevista para el 10 de marzo, mientras que antes tendrá lugar la inauguración institucional, programada para el 23 de febrero.

Imagen del patio interior del Parador de Turismo de Ibiza / Paradores

Desde la cadena pública subrayan que el proyecto, iniciado en 2008, supone también una forma de devolver este enclave histórico a la ciudadanía, integrándolo en la vida social, cultural y económica de la isla.

Ubicado en el recinto amurallado de Dalt Vila, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, el nuevo Parador se asienta sobre una fortaleza del siglo XVI y un conjunto con más de dos mil años de historia, con huellas púnicas, romanas, islámicas y cristianas. Además, Paradores ha anunciado un 20% de descuento para residentes de Ibiza, con el objetivo de facilitar que los ibicencos puedan disfrutar de este espacio recuperado.

Los datos