Pura Riera cumple 104 años: una vida dedicada a formar a mujeres y a la pintura

Pura Riera ha cumplido 104 años y el Ayuntamiento de Ibiza ha querido sumarse a la celebración con una visita y una felicitación pública. “Memoria viva de la nuestra ciudad”, destaca el Consistorio, que recuerda que Riera ha dedicado su vida a formar generaciones de mujeres y a la pintura, una de sus grandes pasiones.

Nacida un día de San Valentín de 1922, Riera suma ahora 104 cumpleaños y mantiene un vínculo estrecho con una de las entidades históricas del puerto de Vila: el Casino des Moll. La sociedad, fundada el 2 de febrero de 1923 —pocos días antes de que ella cumpliera su primer año—, se cruzó en su camino en los años 40 y, desde entonces, ambas trayectorias han seguido entrelazadas.

De hecho, cuando celebró su centenario, la Sociedad Cultural Casino de Ibiza le rindió un homenaje como socia más veterana.

Pura Riera ha recordado en más de una ocasión con especial cariño sus ratos en el balcón del casino: “Nos encantaba sentarnos allí a ver llegar los barcos”. De joven, rememora que acudía con amigas para jugar al parchís o a las cartas, aunque, sobre todo, era un punto de encuentro para conversar y pasar el rato, en una época en la que no era tan habitual compartir esos espacios de ocio.

Este martes, con 104 años recién cumplidos, el Ayuntamiento le ha trasladado su enhorabuena: “Molts d’anys!”.