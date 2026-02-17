Violencia de género
Prisión sin fianza para el agresor de su expareja en Sant Antoni
Por orden de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Ibiza plaza número 2
La Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Ibiza plaza número 2 ha acordado la prisión provisional comunicada y sin fianza para el detenido por la agresión a su expareja en Sant Antoni.
El tribunal ha tomado esta decisión después de que el agresor pasara a disposición judicial este martes a primera hora de la mañana, dos días después del brutal ataque que mantiene a la víctima ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Policlínica Nuestra Señora del Rosario.
La mujer, de 31 años, sufre un traumatismo craneoencefálico y diversos politraumatismos tras la agresión sufrida en la casa familiar por parte de su expareja, que tenía una orden de alejamiento.
Por su parte, los familiares de la joven han denunciado que la pulsera antimaltrato que llevaba la víctima "no sonó" y por eso no se pudo impedir la agresión del hombre, de 34 años.
