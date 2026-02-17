El álbum
El poste caído invisible
Este poste del camino de Sa Llavanera lleva varias semanas en este lamentable estado. Según nos informa la autora de la fotografía, el Ayuntamiento afirma que no es de su competencia enderezarlo. ¿Cuándo será visible el peligro de que caiga a la vía? Esperemos que sea antes de que el mástil dé un susto a alguien.
