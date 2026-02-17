Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Agresión machistaPuertas abiertasPrimera RFEFPlazas colegiosHuelga hospital
instagramlinkedin

El álbum

El poste caído invisible

El poste caído invisible | VERÓNICA RUIZ

El poste caído invisible | VERÓNICA RUIZ

Redacción Ibiza

Este poste del camino de Sa Llavanera lleva varias semanas en este lamentable estado. Según nos informa la autora de la fotografía, el Ayuntamiento afirma que no es de su competencia enderezarlo. ¿Cuándo será visible el peligro de que caiga a la vía? Esperemos que sea antes de que el mástil dé un susto a alguien.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents