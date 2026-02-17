Educación
Orientación educativa en Ibiza: "Que los niños vean cero pantallas hasta los seis años"
Jessica Sabiote insta a los padres a fomentar el juego y las actividades fuera de las pantallas, siguiendo las recomendaciones de la Asociación Española de Pediatría.
"Nos encontramos con niños que tienen retraso de lenguaje, problemas de atención... Están acostumbrados a ver pantallas y no prestan atención", critica la orientadora educativa Jessica Sabiote.
Lanza ese mensaje antes de concluir una charla informativa sobre escolarización en el Casal d'Igualtat, y tras señalar que "la Asociación Española de Pediatría recomienda que los niños vean cero pantallas hasta los seis años".
En la sala, que llenan cerca de treinta personas, Sabiote recomienda, como si fuera un ruego, que se salga al parque con los niños, que se juegue con ellos, que se cree una zona para ello en el salón de casa "porque quieren jugar con los demás y no solos".
