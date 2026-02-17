Marga Roig, vecina de Ibiza sobre el Carnaval: "Se ha perdido la esencia del carnaval ibicenco"

El Carnaval llegó, se fue y dejó opiniones para todos los gustos, desde los que añoran los viejos tiempos hasta los que no se contienen con las críticas. Algunos usuarios han querido compartir su experiencia sobre la rúa del domingo del carnaval de Ibiza a través de la pregunta formulada en Facebook por este diario.

En el caso de Merce Leon Sanahuja, que rememora con cariño los años pasados, siente que los ánimos se han ido disipando: "Recuerdo más emoción y diversión en años pasados… como pionera en eso fue insuperable la academia Capricorn. ¡Qué recuerdos!". Por su parte, Laura Morón Moratino es directa: "Si comparas con otros sitios: un huevo y una castaña". Nonoyje Enciso hace un apunte sobre las condiciones del sonido que, al parecer, no estaban en sus condiciones más óptimas: "Falta sonido, que suene fuerte".

Opiniones contrarias: "Muy soso, apenas bailaban"

Siempre hay quien ve el vaso medio lleno, como Anna Maria Ricco, que ha disfrutado del Carnaval a su manera: "Me lo pasé bien. Es divertido ver cómo la gente usa la fantasía para disfrazarse y disfrazar los niños". Sin embargo, otros lo vieron todo bastante gris. Walter Solis Chavarria ha explicado: "Cada vez la magia de la isla se desvanece… el puerto se ve más muerto, se pierde la esencia total. Necesitan un director artístico ya". Valeriana Santa Cruz lo resume con pocas palabras: "Muy soso, apenas bailaban, faltaron las academias y lo mejor del carnaval". Maria Isabel comparte esa misma opinión y ha notado la ausencia de academias. "Fue una de las peores que recuerdo", señala, sin pelos en la lengua, Krissty Costa.

Sergio G. Cañizares

Algunos usuarios han querido hacer un viaje al pasado. Angeles García Ortíz rememora cuando los barrios competían con alegría: "Seguimos recordando cuando participaba Ca n'Escandell, Cas Serres, ses Figueretes… todos los barrios lo hacían divertidísimo". La guinda del pastel la pone Paqui Martínez, quien considera que el cambio de fecha al domingo también ha afectado a la participación.

Otros resumen la sensación general sin rodeos: María José García opinado que el desfile del carnaval de Vila fue "el peor de los últimos años" y Catalina Carcel lo califica como "una caca". Dolors Delgado Fernández es un poco más dramática sobre la evolución de las rúas de Ibiza: "Se me quitan las ganas de verlas, cada año son peores". Mientras, Marga Roig añade: "Se ha perdido la esencia del carnaval ibicenco; este año, poca participación y parecía que imitaban al carnaval brasileño, nada que ver con lo que era en Ibiza".

A algunos les gustó: "Muy bonito"

Pero no todo son críticas. Anamari Muñoz lo califica como "muy bonito", Rosy Damasceno destaca los colores, Eva Ramon opina también que las carrozas fueron "muy bonitas, pero cortas" y Andreas Ordowski asegura que notó mejoras en la organización, aunque reclama más participación por parte de los adultos.

Este carnaval ha dejado opiniones para todos los gustos: unos disfrutaron de los disfraces y la fantasía, otros echaron de menos la música, las comparsas y la energía de antes. A pesar del viento y los cambios de última hora, la magia de la isla sigue ahí, aunque algunos creen que necesita un empujoncito.