Llega una nueva borrasca a Ibiza: La Aemet activa la alerta por fuertes vientos para este jueves

Una nueva borrasca de alto impacto azotará Ibiza y Formentera esta semana. 'Pedro' traerá otra vez fuertes vientos a las Pitiusas. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activará la alerta amarilla por rachas de hasta 70 kilómetros hora y fenómenos costeros, con olas de hasta 3 metros.

El aviso estará activo desde la medianoche del miércoles hasta las 12 horas del jueves.

Según han informado los meteorólogos en sus redes sociales, esta es ya la borrasca de alto impacto número dieciséis en lo que va de temporada. "Estamos a una del máximo histórico", apuntan.

Aunque este temporal afectará principalmente a Francia, según informa la Aemet, en España provocará viento muy fuerte y temporal marítimo tanto el miércoles como el jueves.

En Ibiza y Formentera, el viento no impedirá que brille el sol. Las temperaturas se mantendrán estables, con mínimas de 10 y máximas de 17 grados durante el resto de la semana.