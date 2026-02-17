El tiempo
Llega una nueva borrasca a Ibiza: La Aemet activa la alerta por fuertes vientos para este jueves
La borrasca 'Pedro' es la número dieciséis de esta temporada
Una nueva borrasca de alto impacto azotará Ibiza y Formentera esta semana. 'Pedro' traerá otra vez fuertes vientos a las Pitiusas. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activará la alerta amarilla por rachas de hasta 70 kilómetros hora y fenómenos costeros, con olas de hasta 3 metros.
El aviso estará activo desde la medianoche del miércoles hasta las 12 horas del jueves.
Según han informado los meteorólogos en sus redes sociales, esta es ya la borrasca de alto impacto número dieciséis en lo que va de temporada. "Estamos a una del máximo histórico", apuntan.
Aunque este temporal afectará principalmente a Francia, según informa la Aemet, en España provocará viento muy fuerte y temporal marítimo tanto el miércoles como el jueves.
En Ibiza y Formentera, el viento no impedirá que brille el sol. Las temperaturas se mantendrán estables, con mínimas de 10 y máximas de 17 grados durante el resto de la semana.
- El puerto de Ibiza vuelve a abrir pese al azote de 'Nils'
- Instalan ocho nuevos radares en Ibiza: están en estas carreteras
- Patrimonio de Ibiza: El agua vuelve a brotar en sa Fontassa
- Un hombre con orden de alejamiento deja a su expareja en estado crítico y hiere también a la madre y la hermana en Sant Antoni
- El Carnaval de Ibiza aplaza su gran desfile: la rúa se celebrará el domingo
- Los residentes de Ibiza y Formentera tendrán excepciones para entrar en Mallorca con sus vehículos
- Fallece Justin Kullemberg, Justus, el violinista de las calles de Ibiza
- Un viaje a Ibiza de 35 minutos: la absurda reprogramación de Ryanair que ha arrasado en redes