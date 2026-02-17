Llama la atención: el desplome de lo que gastan los turistas de un día en Formentera

Que la izquierda de Ibiza esté dando ya los primeros pasos para crear una coalición de cara a las próximas citas electorales de 2027. Unidas Podemos y Ara Ibiza se citan «para plantear ese escenario de futuro» un paso que ellos califican de «embrionario» y que busca, principalmente, saber si todos los partidos a la izquierda del PSOE quieren ir en coalición.

Que apenas un 3% de los turistas de un día de Formentera el año pasado escogieran el transporte público para moverse por la isla, según destaca el Observatorio de datos del Consell Insular, que señala también que hay un 6% de este tipo de turistas que procedían directamente de Dénia. Y el desplome en el gasto medio, que pasa de 119 euros por persona y día en 2024 a 64 en 2025.

Noticias relacionadas

La brutal agresión que sufrió este domingo una mujer a manos de su expareja, un hombre, en la finca familiar de ella, en Can Tomás, en Sant Antoni. Ella tuvo que ser ingresada en una unidad de críticos con traumatismo craneoencefálico. También resultaron heridas su madre y su hermana, que necesitaron asistencia médica. El individuo tenía una orden de alejamiento.