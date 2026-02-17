Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Josefina Pérez Amado, paciente afectada por la huelga en el hospital de Ibiza: "Ya estaba lista para entrar a quirófano, me habían dado una pastilla para dormir y todo. Y en el último momento me cancelan la operación"

Una paciente de Ibiza, que llevaba meses esperando una intervención quirúrgica, vio cómo la huelga médica suspendía su operación de vesícula, dejándola con dolor y sin saber cuándo será reprogramada

Huelga de médicos en el hospital de Can Misses.

Huelga de médicos en el hospital de Can Misses. / J.A. Riera

Nuria García Macias

Claudia Marí Prats

Ibiza

La huelga médica en Ibiza ha dejado múltiples intervenciones suspendidas, pero para Josefina Pérez Amado la jornada se tradujo en una experiencia marcada por la frustración. Llevaba meses esperando este lunes. Era el día señalado para su operación de vesícula, una intervención programada desde hacía mucho tiempo. Había hecho planes, se había mentalizado y había pasado por todo el proceso previo. Pero cuando ya estaba preparada para entrar en quirófano, todo se paró, la intervención fue cancelada.

"Ya me habían preparado y todo. Estaba lista para entrar a quirófano e incluso me habían dado una pastilla para la operación. Y en el último momento cancelan y me dan el alta", relata todavía afectada y algo mareada por los efectos de la medicación administrada en el preoperatorio.

Pérez llevaba meses esperando esta cirugía, soportando dolores continuos a causa de la enfermedad. La operación estaba programada y el proceso había seguido su curso habitual: ingreso, preparación y medicación previa. Pero todo se detuvo cuando le comunicaron que no sería intervenida.

"Si todavía no me doliera, me daría más igual, pero llevo meses en espera y me duele mucho", lamenta. Más allá de la suspensión en sí, lo que más le preocupa ahora es no tener una nueva fecha. "No sé cuándo me llamarán otra vez ni cuánto tiempo voy a tener que seguir así".

A la salida del hospital, presentó una reclamación en el propio centro sanitario. Con el alta en la mano y sin respuestas concretas sobre su reprogramación, expresa su malestar: "Esto va mal. Así nos van a matar".

Mientras desde el área sanitaria se insiste en que las intervenciones suspendidas se reprogramarán lo antes posible, Josefina tuvo que volver a casa con dolor y con la incertidumbre de no saber cuándo podrá, por fin, someterse a la operación que lleva meses esperando.

