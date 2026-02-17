José Luis Dorado, paciente del hospital de Ibiza afectado por la huelga: "He estado dos horas esperando en quirófano y no me operan porque no hay anestesista"

La primera jornada de huelga de médicos en Ibiza afecta especialmente a las intervenciones quirúrgicas. Con un seguimiento del 90% en el ámbito hospitalario y un 70% en Atención Primaria, la huelga ha tenido especial incidencia en el área de anestesia, con un 95% de seguimiento, lo que ha tenido "un gran impacto" en las operaciones, según destaca el Sindicato Médico Balear (Simebal).

Josefina Pérez Amado es una de estas personas afectadas por la cancelación de intervenciones quirúrgicas. Desde hace meses espera una operación de vesícula, que estaba prevista para este lunes. "Ya me habían preparado y todo, estaba lista para entrar a quirófano e incluso me habían dado una pastilla para la operación. Y en el último momento cancelan y me dan el alta", lamenta Pérez, todavía algo mareada por los efectos de la medicación. La mujer, que sale con una reclamación en la mano que ha interpuesto en el propio hospital, se queja de dolor. "Si todavía no me doliera, me daría más igual, pero llevo meses en espera y me duele mucho", lamenta Pérez, quien desconoce cuándo le podrán reagendar la operación y el tiempo que deberá esperar. "Esto va mal. Así nos van a matar", sentencia la mujer.

En una situación similar se encuentra José Luis Dorado, quien no esconde su cara de decepción y, con lágrimas en los ojos, rememora cómo han cancelado su operación, también esperada desde hace aproximadamente un año. El hombre, ingresado en Can Misses desde este domingo, comenzaba el día como si todo siguiera en orden, preparándose para la intervención. "Me hicieron todo el preoperatorio, ya sabiendo las enfermeras que hoy [por el lunes] había huelga", explica Dorado. "Me hacen ducharme, ponerme medias de compresión, tengo la cinta en la muñeca y me bajan a quirófano", añade el hombre, quien explica que incluso llegó a bajar al quirófano: "Estuve allí una hora y media o dos, hasta que me dicen que no me van a operar porque no hay anestesista por la huelga", lamenta. Dorado, visiblemente afectado, explica que le dejaron el alta hospitalaria sobre la cama.

Sin nueva fecha

"Era una operación programada, por lo que no sé cuándo me darán nueva fecha. Puede ser una semana, un mes... quién sabe", cuenta Dorado. Su mujer, quien le acompañaba en la operación, llora al pensar todas las gestiones que ha de volver a hacer. "He tenido que pedir días y favores en el trabajo porque tengo que cuidarle después de la operación. Y ahora eso lo he perdido y lo voy a tener que pedir de nuevo cuando tengamos nueva fecha", lamenta la mujer, que no entiende que no hayan avisado antes. "Si sabían que iba a haber huelga, podrían haber avisado el jueves o viernes y no ingresarle el domingo", añade. "Nosotros estamos a favor de la sanidad y ojalá consigan sus reclamaciones, pero ¿por qué todo el preoperatorio si al final no me operan? Me hicieron todo para decirme que no", añade Dorado.

"Es una cirugía que van a ser seis meses de recuperación, por lo que te vas preparando mentalmente para cómo te vas a organizar: las cosas de casa, los niños. Llevamos un año y medio así, para ahora esto. Es fuerte", reflexiona la mujer.

Desde Salud reconocen las molestias que las cancelaciones de consultas, operaciones y consultas suponen a los pacientes. Insisten en que se reprogramarán lo antes posible, en los primeros huecos de agenda disponible. Eso sí, desconocen si eso será en una semana, tres o uno o dos meses.