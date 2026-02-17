Álex Pitaluga: "El alquiler turístico ilegal en Ibiza no desaparece, se transforma"

El control del intrusismo en el sector del alquiler turístico en Ibiza ha protagonizado un momento del pleno del Parlament balear celebrado este martes a raiz de una pregunta del diputado socialista Álex Pitaluga en la cual se ponía en duda el anuncio "triunfalista" del Govern balear afirmando que se ha "fulminado" la oferta turística ilegal.

Pitaluga ha asegurado que él mismo había encontrado este lunes anuncios ilegales de apartamentos o tiendas de campaña en la isla pitiusa en plataformas de alquiler, considerando que "igual que la energía, el alquiler turístico ilegal en Ibiza no desaparece, se transforma", en alusión a la aparición de nuevas plataformas que mantienen la oferta no reglada. "Los datos objetivos no son opiniones, son hechos concretos y constatables", ha añadido el socialista, recordando las cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE) hechas públicas el pasado mes de enero en las cuales se afirma que el número de turistas alojados en viviendas irregulares aumentó el pasado verano un 3,4%, mientras que el gasto asociado a este tipo de alojamiento alcanzó los 550 millones de euros, la cifra más alta de la última década.

Por su parte, el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, ha asegurado que en Ibiza se ha pasado en las plataformas de "miles de anuncios irregulares" de viviendas turísticas a anuncios que cumplen la normativa. "No sé si se ha fulminado, pero un poco más de trabajo de cuando ustedes perseguían las toallas en los balcones", ha espetado el conseller haciendo mofa de una de las iniciativas del Consell de Ibiza de 2017, cuando gobernaba una coalición de PSOE y Podemos.

Reducción del 88,8 por ciento

Bauzà ha repasado los detalles del plan de choque contra el intrusismo en Ibiza, asegurando que "la colaboración pública y privada a conseguido una reducción del 88,8% de anuncios ilegales en las plataformas". El conseller ha insistido en que "una cosa es gestión, y la otra la gesticulación que hacían ustedes".

Pitaluga, en su réplica, ha preguntado por los expedientes de los 3.000 anuncios retirados, según las instituciones y ha criticado que el PP votara junto a Vox en contra de la creación de una comisión de seguimiento de la oferta turística ilegal destapada en Balears.