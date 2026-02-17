La ibicenca que ha logrado dos becas internacionales en un año

Naima Hernández Cotaina siempre había soñado con estudiar en el extranjero y ese anhelo lo está cumpliendo ahora con creces gracias a dos becas internacionales. La primera se la ha concedido el Govern y le está permitiendo formarse durante un trimestre en Irlanda, desde principios de enero hasta el 30 de marzo. La segunda es una ayuda de la Fundación Amancio Ortega que le posibilitará hacer primero de Bachillerato en Canadá este próximo curso con todos los gastos pagados.

Reconoce la adolescente, nacida en Madrid y criada desde bebé en Ibiza, que hace un año ni se le hubiera pasado por la cabeza que acabaría convirtiéndose en una de las agraciadas por la beca de excelencia que la conselleria balear de Educación ha otorgado a los 25 mejores alumnos de Balears. Menos aún se hubiera creído que, entre «algo más de 11.000 solicitudes», sería una de las 450 personas de toda España escogidas por la entidad creada por el fundador de Inditex para estudiar en Estados Unidos o Canadá.

Cuenta esta alumna de cuarto de ESO del instituto Sa Blanca Dona que fue su madre, Ruth Cotaina, la que se enteró, «a través de la aplicación GestIB», de la ayuda del Govern y le animó a solicitarla, el pasado mes de julio. Uno de los requisitos básicos era tener una nota media mínima de 8,75 en tercero de la ESO y ella lo cumplía de sobra. «Tengo un 9,8 o 9,9», dice con la boca pequeña, como si le costara admitir que es una alumna sobresaliente. «No es que sea una empollona sino que cuando algo me interesa me impregno del tema y tengo muy buena memoria», aclara la joven, que, por cierto, tiene altas capacidades.

Naima Hernández Cotaina. / Álvaro Hernández

De la existencia de la ayuda de la Fundación Amancio Ortega se enteró su padre, Álvaro Hernández, «a través de un alumno de sus clases de canto» y esta vez a la familia le costó más tomar una decisión porque conseguirla implicaba no poder volver a casa durante todo el curso académico, diez meses. «Mi madre al final fue la que me motivó para apuntarme y la que me ayudó con todos los trámites», señala.

En este caso Naima tuvo que superar tres cribas. En la primera se valoraron sus calificaciones y la renta familiar. Luego tuvo que desplazarse a Mallorca para hacer las pruebas de nivel de inglés, en las que tenía que sacar un mínimo de un 9,7 de nota. El último escalón fue una entrevista personal online y un vídeo en inglés, donde tenía que presentarse y hablar de sus aspiraciones.

A la adolescente todavía le dura la sensación de alegría que le embargó cuando supo que por fin iba a cumplir su sueño de estudiar en el extranjero. Fue su madre la que le comunicó, a comienzos del curso 2025-2026, que el Govern la había becado y que, por tanto, a partir de este enero estaría tres meses estudiando en Irlanda.

De que había obtenido la ayuda de la Fundación Amancio Ortega se enteró estando en el instituto Sa Blanca Dona. Recuerda con todo detalle el momento. «Fue el pasado 17 de diciembre. Estaba en clase con el ordenador consultando la web de la entidad rodeada de mis amigas y el resto de compañeros. Cuando vi mi nombre en el listado y vi que además me destinaban a Canadá, que era donde yo quería, pegué un grito de alegría y todos empezaron a aplaudir. Estaba temblando de la emoción», relata.

Estancia en Nueva Escocia

Todavía ahora no es plenamente consciente de que ha conseguido la beca de Amancio Ortega, lo será, supone, cuando a finales de agosto vuele hacia Canadá. De momento, solo sabe que vivirá en Nueva Escocia con una familia anfitriona. La ayuda cubre permiso de estudiante, viaje, tasas de escolarización y matrícula en un centro educativo, alojamiento y manutención, seguro de asistencia sanitaria y de responsabilidad civil, asignación mensual, convalidación del curso y seguimiento y apoyo continuado durante la estancia.

Ahora Naima está centrada en disfrutar plenamente de su primera experiencia educativa fuera de España, que a juzgar por sus palabras, le está gustando mucho. Vive desde el pasado 2 de enero en una pequeña localidad irlandesa llamada Callan y está encantada con su familia anfitriona. También está disfrutando mucho de las clases en el instituto Coláiste Abhainn Rí. Allí está haciendo lo que se conoce como Transition Year, «un curso optativo cuyo fundamento es preparar a los alumnos para la vida adulta y en el que no hay tanta exigencia académica en cuando a deberes y exámenes y sí muchos talleres y charlas que sirven de orientación». «El otro día hicimos un workshop de barista y hace dos semanas vino a darnos una charla un miembro irlandés del Parlamento Europeo», explica.

La estancia en Irlanda se le está «pasando volando», una sensación que seguramente se repetirá en Canadá en unos meses. De estas dos experiencias espera extraer muchas enseñanzas. «Mi primer objetivo es mejorar mi inglés, que ya lo estoy consiguiendo. También me he dado cuenta de que me estoy volviendo más independiente», comenta. Además, Naima confía en que sus estancias en Irlanda y Canadá le aporten bagaje para su próximo objetivo: «Estudiar ingeniería robótica en Finlandia».