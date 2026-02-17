El Gobierno prevé finalizar las 532 VPO de Ca n’Escandell en el primer trimestre de 2027

El Gobierno espera terminar la promoción de 532 viviendas de Ca n'Escandell, en la isla de Ibiza, en el primer trimestre de 2027, y plantea conciliar los procesos de edificación de las futuras casas con la licitación de las mismas, con el objetivo de agilizar los procesos de adjudicación.

Así lo ha trasladado la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, durante el pleno del Senado, donde ha adelantado que el Gobierno cederá al Ayuntamiento de Ibiza la gestión de la parcela restante de Ca n'Escandell, siempre y cuando el Consistorio la destine a poner en marcha el proyecto ganador de los jóvenes arquitectos que ganaron el certamen Europan.

Rodríguez también ha condicionado la cesión del terreno a que el Ayuntamiento garantice la protección "permanente" del proyecto urbanístico "para que la vivienda sea asequible y 100 % pública".

La ministra ha recordado que de las 532 viviendas previstas en Ca n'Escandell, un total de 362 serán edificadas por la entidad estatal Casa 47, y que la promoción supondrá una inversión de 100 millones de euros.