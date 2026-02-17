Educación
La feria de Orienta-T abre sus puertas con más de 50 estands informativos en Ibiza
Del 18 al 20 de febrero, un espacio clave para conocer la oferta formativa disponible en la isla y en la península
El Consell de Ibiza celebra la cuarta edición de la feria de orientación educativa Orienta-T del 18 al 20 de febrero en el Recinto Ferial de Ibiza. La iniciativa se dirige principalmente a estudiantes de cuarto de ESO y Bachillerato, así como a sus familias y al público general, una cita clave del calendario educativo de la isla.
Durante los tres días, los asistentes conocerán la oferta formativa disponible en Ibiza, en el conjunto de las Islas Baleares y en la península, incluyendo ciclos de formación profesional, estudios universitarios y distintos itinerarios académicos y salidas profesionales. La consellera de Juventud del Consell, Marilina Ribas, subraya que "el objetivo principal de esta feria es facilitar información y orientación en un momento clave para los jóvenes y sus familias, ayudándoles a tomar decisiones sobre su futuro académico y laboral".
Esta edición contará con más de 50 estands informativos, ampliando la variedad de opciones y recursos respecto al año anterior. Los visitantes podrán contactar directamente con centros educativos, universidades, entidades y profesionales de diversos sectores, que ofrecerán información detallada sobre sus programas y requisitos de acceso.
Además del espacio expositivo, Orienta-T ofrecerá un completo programa de charlas informativas, talleres prácticos y orientación personalizada, diseñados para resolver dudas, compartir experiencias reales y proporcionar herramientas útiles para planificar el futuro académico y profesional.
La feria tendrá lugar el miércoles 18 y jueves 19 de febrero, desde las 9 a 14 y 16 a 20 horas. El último día de feria será el viernes 20 de febrero de 9 a 14 horas.
Ribas destaca que con esta nueva edición el Consell de Ibiza "reafirma su compromiso con la juventud de la isla, ofreciendo un espacio de referencia que concentra en un único lugar toda la información necesaria para que los estudiantes elijan el camino que mejor se adapte a sus intereses y aspiraciones".
Lista de los estands que participarán
Formación Profesional. Familias
- Actividades físicas y deportivas
- Agraria
- Artes y oficios
- Comercio
- Edificación y obra civil
- Electricidad y electrónica
- Gestión y administración
- Hostelería y turismo
- Imagen y sonido
- Imagen personal
- Industrias alimentarias
- Informática y comunicación
- Instalación y mantenimiento
- Marítimo – pesquera
- Sanidad
- Servicios socioculturales
- Transporte y mantenimiento de vehículos
Servicios complementarios
- Área de Salud de Ibiza y Formentera
- Escuela Oficial de Idiomas
- IQPIB – Instituto de Cualificación Profesional de las Islas Baleares
- POAP – Punto de Orientación Académica y Profesional
- SOIB – Servicio de Empleo de las Islas Baleares
- CEPA – Centro de Enseñanza de Personas Adultas
- Conservatorio Profesional de Música de Ibiza y Formentera
- Centros de información juvenil de Ibiza, Sant Josep, Santa Eulària y Sant Antoni
Universidades y centros de estudios superiores
- UIB – Universidad de las Islas Baleares
- UNED – Universidad Nacional de Educación a Distancia
- Escuela Universitaria de Turismo del Consell de Ibiza
- Escuela de Hostelería de las Islas Baleares – Sede de Ibiza
- CEU – Universidad Fernando III
- ESAT – Escuela de Desarrollo de Videojuegos y Medios Digitales
- Escuela de Turismo de Baleares Felipe Moreno
- Escuela Universitaria ADEMA
- Florida Universitaria
- Universidad Europea de Madrid
- Universidad Nebrija
- Universidad de Barcelona
- Universidad de Girona
- Universidad de Navarra
- U-tad – Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital
- L’Idem Animation School – Campus Barcelona
- EUSA – Campus universitario de la Cámara de Comercio de Sevilla
- ESIC University
- EDEM – Escuela de Negocios de Valencia
- Fuerzas Armadas Españolas
- Guardia Civil de las Islas Baleares
- Policía Nacional
- Policía Local
- Bomberos
- Yugo – Hogar de alojamiento de estudiantes
Los estands cubrirán áreas como Formación Profesional, Artes y Oficios, Hostelería y Turismo, Informática y Comunicación, Sanidad, Transporte y Mantenimiento de Vehículos, entre otras. También participarán universidades, centros de estudios superiores y servicios complementarios como el SOIB, los centros de información juvenil y escuelas de idiomas.
Suscríbete para seguir leyendo
- El puerto de Ibiza vuelve a abrir pese al azote de 'Nils'
- Instalan ocho nuevos radares en Ibiza: están en estas carreteras
- Patrimonio de Ibiza: El agua vuelve a brotar en sa Fontassa
- Un hombre con orden de alejamiento deja a su expareja en estado crítico y hiere también a la madre y la hermana en Sant Antoni
- El Carnaval de Ibiza aplaza su gran desfile: la rúa se celebrará el domingo
- Los residentes de Ibiza y Formentera tendrán excepciones para entrar en Mallorca con sus vehículos
- Fallece Justin Kullemberg, Justus, el violinista de las calles de Ibiza
- Un viaje a Ibiza de 35 minutos: la absurda reprogramación de Ryanair que ha arrasado en redes