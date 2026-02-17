La feria de Orienta-T abre sus puertas con más de 50 estands informativos en Ibiza

El Consell de Ibiza celebra la cuarta edición de la feria de orientación educativa Orienta-T del 18 al 20 de febrero en el Recinto Ferial de Ibiza. La iniciativa se dirige principalmente a estudiantes de cuarto de ESO y Bachillerato, así como a sus familias y al público general, una cita clave del calendario educativo de la isla.

Durante los tres días, los asistentes conocerán la oferta formativa disponible en Ibiza, en el conjunto de las Islas Baleares y en la península, incluyendo ciclos de formación profesional, estudios universitarios y distintos itinerarios académicos y salidas profesionales. La consellera de Juventud del Consell, Marilina Ribas, subraya que "el objetivo principal de esta feria es facilitar información y orientación en un momento clave para los jóvenes y sus familias, ayudándoles a tomar decisiones sobre su futuro académico y laboral".

Esta edición contará con más de 50 estands informativos, ampliando la variedad de opciones y recursos respecto al año anterior. Los visitantes podrán contactar directamente con centros educativos, universidades, entidades y profesionales de diversos sectores, que ofrecerán información detallada sobre sus programas y requisitos de acceso.

Además del espacio expositivo, Orienta-T ofrecerá un completo programa de charlas informativas, talleres prácticos y orientación personalizada, diseñados para resolver dudas, compartir experiencias reales y proporcionar herramientas útiles para planificar el futuro académico y profesional.

La feria tendrá lugar el miércoles 18 y jueves 19 de febrero, desde las 9 a 14 y 16 a 20 horas. El último día de feria será el viernes 20 de febrero de 9 a 14 horas.

Ribas destaca que con esta nueva edición el Consell de Ibiza "reafirma su compromiso con la juventud de la isla, ofreciendo un espacio de referencia que concentra en un único lugar toda la información necesaria para que los estudiantes elijan el camino que mejor se adapte a sus intereses y aspiraciones".

Lista de los estands que participarán Formación Profesional. Familias Actividades físicas y deportivas

Agraria

Artes y oficios

Comercio

Edificación y obra civil

Electricidad y electrónica

Gestión y administración

Hostelería y turismo

Imagen y sonido

Imagen personal

Industrias alimentarias

Informática y comunicación

Instalación y mantenimiento

Marítimo – pesquera

Sanidad

Servicios socioculturales

Transporte y mantenimiento de vehículos Servicios complementarios Área de Salud de Ibiza y Formentera

Escuela Oficial de Idiomas

IQPIB – Instituto de Cualificación Profesional de las Islas Baleares

POAP – Punto de Orientación Académica y Profesional

SOIB – Servicio de Empleo de las Islas Baleares

CEPA – Centro de Enseñanza de Personas Adultas

Conservatorio Profesional de Música de Ibiza y Formentera

Centros de información juvenil de Ibiza, Sant Josep, Santa Eulària y Sant Antoni Universidades y centros de estudios superiores UIB – Universidad de las Islas Baleares

UNED – Universidad Nacional de Educación a Distancia

Escuela Universitaria de Turismo del Consell de Ibiza

Escuela de Hostelería de las Islas Baleares – Sede de Ibiza

CEU – Universidad Fernando III

ESAT – Escuela de Desarrollo de Videojuegos y Medios Digitales

Escuela de Turismo de Baleares Felipe Moreno

Escuela Universitaria ADEMA

Florida Universitaria

Universidad Europea de Madrid

Universidad Nebrija

Universidad de Barcelona

Universidad de Girona

Universidad de Navarra

U-tad – Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital

L’Idem Animation School – Campus Barcelona

EUSA – Campus universitario de la Cámara de Comercio de Sevilla

ESIC University

EDEM – Escuela de Negocios de Valencia

Fuerzas Armadas Españolas

Guardia Civil de las Islas Baleares

Policía Nacional

Policía Local

Bomberos

Yugo – Hogar de alojamiento de estudiantes

