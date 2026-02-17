La pulsera antimaltrato "no sonó": la denuncia de familiares de la mujer agredida por su expareja en Ibiza

Los familiares de la mujer agredida por su expareja el sábado en su casa de Sant Antoni han denunciado este martes que la pulsera antimaltrato que llevaba la víctima "no sonó" y por eso no se pudo impedir la agresión del hombre, de 34 años. El padre, la madre y la hermana de la víctima han acudido esta mañana a los juzgados de Ibiza, donde el presunto agresor ha comparecido por primera vez después de ser arrestado por la Guardia Civil acusado de violencia machista.

La declaración se ha producido mientras la mujer, de 31 años, permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Policlínica Nuestra Señora del Rosario con pronóstico reservado.

La madre de víctima ha afirmado que se sienten "muy mal" por lo sucedido, mientras que el padre ha manifestado que lo más "importante" es que su hija salga de la UCI. La hermana de la víctima, de 27 años, que también fue agredida por el ahora detenido, ha asegurado que la pulsera antimaltrato "no sonó", pese a que sobre la expareja pesaba una orden de alejamiento que le impedía acercarse a menos de cien metros de ella.

La hermana ha relatado que el dispositivo no dio el aviso cuando "debería haberlo dado" y ha lamentado que, cuando llegaron al domicilio, el agresor ya estaba allí. Fue ella quien contactó con los agentes, a las 9.59 horas, y ya hacía "quince minutos" que él se encontraba en la vivienda de la víctima, según su relato. Además, ha asegurado que, cuando llegaron al domicilio, comenzaron "a escuchar porrazos" y que el agresor "empezó a arremeter contra todo aquél que se le ponía por delante".

Tanto ella como su madre, de 56 años, tuvieron que ser atendidas en las Urgencias del Hospital Can Misses por varias heridas de distinta gravedad causadas por el arrestado, sobre todo, contusiones y traumatismos.

Por último, el padre ha relatado con incredulidad la frialdad del agresor, que incluso paró en un momento determinado para "fumarse un cigarro y luego continuar", algo que no "podrá olvidar". El presunto agresor ha pasado a las 9.05 horas a disposición judicial y está previsto que a lo largo de este martes el juez ordene las medidas cautelares oportunas.