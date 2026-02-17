Un "empujón" al comercio local en Sant Antoni

El Ayuntamiento de Sant Antoni ha presentado la decimoquinta edición de la campaña comercial ‘El Empujón’, una iniciativa que se desarrollará del 19 de febrero al 29 de marzo con el objetivo de reforzar las ventas en el comercio de proximidad.

La concejalía de Desarrollo de la Economía Local promueve esta acción en colaboración con la Asociación de Comerciantes de Sant Antoni. La campaña repartirá 2.000 euros en premios, distribuidos en diez vales de compra de 200 euros cada uno. Las personas premiadas podrán canjear estos vales en los establecimientos adheridos.

Según ha informado el Consistorio, los clientes deberán rellenar un boleto tras realizar sus compras en las tiendas participantes. Cada boleto permitirá entrar en el sorteo que se celebrará al finalizar la campaña. Además, quienes dispongan de la tarjeta de la Asociación de Comerciantes podrán acumular descuentos durante el periodo promocional.

El concejal de Desarrollo de la Economía Local, Miguel Tur, ha destacado que "el comercio local es una pieza clave de Sant Antoni". Tur ha asegurado que campañas como ‘El Empujón’ incentivan las compras, mantienen la actividad comercial durante todo el año y generan un impacto positivo en la economía del municipio.

El edil también ha recalcado que esta propuesta constituye "una invitación a redescubrir el comercio de proximidad y a apostar por un modelo de consumo más cercano y sostenible".

Por su parte, el presidente de la Asociación de Comerciantes, Joan Ribas, ha animado a la ciudadanía a participar en la campaña y a aprovechar las ventajas del comercio local en estas fechas previas al inicio de la temporada alta.