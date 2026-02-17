Educación defiende el fútbol en el patio de los colegios de Ibiza: "Rotundamente no, el fútbol en los centros educativos no es machista"

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, ha considerado que jugar al fútbol en los patios escolares no es una actividad "machista" pero dejado en manos de los equipos directivos de los centros la posibilidad de regular sus espacios conforme a las necesidades de sus alumnos. Así se ha pronunciado este martes en el pleno del Parlament al ser preguntado por la diputada de Vox Patricia de las Heras acerca del debate originado en algunos municipios de Ibiza acerca de la prohibición de la práctica del fútbol en los centros escolares.

"Rotundamente no, el fútbol en los centros educativos no es machista, es un deporte practicadísimo por niños y niñas y que fomenta valores positivos como el trabajo en equipo y la disciplina", ha defendido el conseller. Vera considera que lo que debería interpelar a la Cámara es que tanto niños como niñas "puedan participar en cualquier actividad deportiva" y no debates sobre el fútbol como una actividad "machista".

No obstante, ha defendido la potestad de los equipos directivos de los centros "para organizar sus espacios en función de las necesidades de sus alumnos". "Si en algunos casos se considera conveniente fomentar otras actividades se debe hacer desde el diálogo y no desde la imposición ideológica. Lo que no haremos es señalar un deporte que forma parte de nuestra cultura y que ha sido una herramienta de integración", ha sentenciado.

Patricia de las Heras a la izquierda: "Tarados mentales"

De las Heras ha centrado buena parte de su intervención en atacar a los partidos de la izquierda no solo por abrir el debate acerca de la prohibición del fútbol en los patios, sino por --y siempre según sus palabras-- fomentar que los menores adquieran diversos conocimientos sobre prácticas sexuales. "Los niños pueden jugar a lo que quieran. No permita que estos tarados mentales decidan sobre nuestros hijos", le ha pedido al conseller.

La bancada de la izquierda ha protestado por las palabras de la diputada de Vox, a lo que el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, se ha limitado a admitir que se ha "excedido un poco". "Moderemos el lenguaje", ha dicho, sin solicitar a De las Heras que retirara sus palabras.