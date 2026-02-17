El dj Ewan McVicar tendrá una residencia en Hï Ibiza

Ewan McVicar, uno de los nombres más sólidos de la música electrónica británica, aterriza en Hï Ibiza en 2026 con 'Ewan McVicar Presents Club Knuckles', su primera residencia de temporada completa en la isla. La cita será cada viernes, del 1 de mayo al 2 de octubre, durante 23 semanas consecutivas, en la sala Club, según informa Hï Ibiza.

El artista escocés, conocido por fusionar house, techno y espíritu rave, irrumpió en la escena internacional con el éxito 'Tell Me Something Good', elegido track of the year por DJ Mag. Desde entonces, ha mantenido un ritmo constante con colaboraciones con Kettama, Inaya Day, Robert Owens y remezclas para The Chemical Brothers y Leftfield.

Club Knuckles, lanzado en 2025, nació como una plataforma personal de McVicar para publicar música de club con libertad creativa. Además de los lanzamientos, el concepto ha dado lugar a eventos comisariados en Hï Ibiza con artistas como Dam Swindle, Sally C, Giulia Tess y Young Marco.

El artista llega a la isla tras agotar dos noches en el 3Arena de Dublín a comienzos de 2026 y con su single 'Share The House' perfilándose como uno de los temas destacados del verano.

En paralelo, Hï Ibiza presenta una programación artística en el Theatre: CamelPhat encabezará los viernes de mayo y del 4 de septiembre al 2 de octubre, mientras que Dom Dolla estará del 5 de junio al 28 de agosto, equilibrando distintas corrientes de la electrónica global y consolidando los viernes de Hï Ibiza como una de las noches más completas del verano, con McVicar como figura central de la sala Club.