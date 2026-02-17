La importancia de los límites en la crianza en los talleres para familias de Santa Eulària

El Ayuntamiento de Santa Eulària amplía su programa de talleres gratuitos dirigidos a familias con niños y niñas de 0 a 3 años, tanto escolarizados como no escolarizados. La iniciativa busca crear un espacio donde madres y padres compartan inquietudes y reciban acompañamiento profesional, para fomentar la crianza positiva mediante pautas educativas y habilidades de comunicación que favorezcan un entorno seguro para el desarrollo infantil.

Los talleres se imparten en la escoleta Menuts de Santa Gertrudis, de 17 a 19 horas. La propuesta tiene un carácter práctico y participativo, con ejercicios dinámicos y debates que promueven la reflexión y el intercambio de experiencias. Además, el Ayuntamiento ofrece servicio de guardería hasta completar el aforo para facilitar la asistencia de las familias.

Cada sesión dura dos horas y entrega materiales complementarios que permiten aplicar los conocimientos adquiridos en el hogar. El primer taller tendrá lugar el 23 de febrero y se titula 'Cuidando en igualdad: corresponsabilidad y vínculos sanos en la primera infancia', impartido por Rocío López García, educadora y consultora especializada en intervención social y educativa. El taller busca fortalecer vínculos afectivos, promover la corresponsabilidad y fomentar modelos de cuidado respetuosos e igualitarios.

El 9 de marzo, las profesionales del Espài Crisàlide, Rocío Delgado Martos, enfermera especialista en pediatría, y Yuli Pàez Paredes, instructora de yoga para maternidad, asesora de lactancia materna y doula, ofrecerán el 'Taller de límites: creando un ambiente familiar armonioso'. La formación proporcionará estrategias para establecer límites efectivos y favorecer el desarrollo emocional y social de los niños y niñas.

Finalmente, el 23 de marzo, se impartirá el 'Taller sobre el juego: la base del aprendizaje infantil', también a cargo de Rocío Delgado y Yuli Pàez. Durante esta sesión, las familias aprenderán la importancia del juego en el aprendizaje infantil y recibirán ideas para estimular el desarrollo cognitivo y emocional mediante actividades lúdicas.

Por su parte, el Ayuntamiento de Santa Eulària invita a todas las familias interesadas a participar en estos talleres y aprovechar este espacio de cuidado y aprendizaje.