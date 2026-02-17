¿Cuándo serán las jornadas de puertas abiertas en los centros educativos de Ibiza?

Todavía no se conoce la fecha en la que abrirá el plazo de inscripción para la escolarización en Baleares, pero la delegación de Educación de Ibiza y Formentera ya ha adelantado cuándo serán las jornadas de puertas abiertas de los centros de Vila. Según explicaron este lunes en una charla informativa en el Casal d'Igualtat, es recomendable que los padres visiten varios centros antes de que llegue el momento de completar las inscripciones.

Colegios que requieren cita previa

El primer centro en abrir sus puertas será Sa Blanca Dona, los días 22 y 23 de abril, entre las 9.30 y las 12.15 horas. Para visitarlo es necesario solicitar cita previa, igual que para conocer los centros de Cas Serres, Poeta Villangómez, Portal Nou y Nuestra Señora de la Consolación, que realizarán entrevistas a las familias en diferentes fechas.

El 24 de abril, Sa Bodega podrá visitarse a las 12 horas y Sa Real a las 17. El 28 de abril abrirán el colegio Can Misses (10.30 horas) y Can Cantó (12 horas). El 29, a las 9.30 horas, abrirá las puertas de Sa Joveria —donde es necesario enviar un correo electrónico para la visita— y el día 30, también a las 9.30 horas, Sa Graduada.

Separación de Ibiza por zonas

A la hora de organizar estas visitas, cabe tener en cuenta la zona en la que se encuentra cada centro, ya que si el progenitor que realiza la solicitud de inscripción en la escuela está empadronado en el mismo lugar, el alumno tendrá más opciones de entrar en ese colegio. "La diferencia entre donde se vive y la zona de al lado es la mitad de puntos", aclara Aurelio Francés López, profesor y técnico en la oficina de Escolarización.

En este caso, el cinturón de ronda, el tramo de carretera entre ses Figueretes y Can Misses, divide el municipio en zona A y B. En la zona A se encuentran Nuestra Señora de la Consolación, Sa Graduada, Portal Nou y Sa Bodega. En la zona B, Can Cantó, Can Misses, Cas Serres, Poeta Villangómez, Blanca Dona y Sa Joveria. En cambio, Sa Real se encuentra en ambas zonas.